Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Tras 40 años sin ganar, Canadá rompe su maldición en el Mundial y suma su primer punto frente a Bosnia

Canadá vs Bosnia and Herzegovina
Canadá
Bosnia and Herzegovina
World Cup
Canadá
Bosnia y Herzegovina

Por fin llega el momento que Canadá esperaba en el Mundial.

La selección de Canadá debutó este viernes en la fase final del Mundial con un valioso empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina. El partido, correspondiente a la primera jornada del grupo, se jugó en Toronto ante Catar y Suiza.

Para Canadá este empate es histórico, pues supone su primer punto en un Mundial tras fallar en 1986 y 2022.

En cuanto al partido, Bosnia presionó desde el inicio y casi marca en el minuto 3 con un disparo de Mimic que se fue por encima del larguero. En el 12, Lukic cabeceó a las manos del portero Crebu.

La réplica canadiense llegó en el 17: David recibió un pase dentro del área y disparó sin marca, pero el portero Vasilj evitó el gol.

La respuesta bosnia llegó en el 21: Kolasinac cabeceó un córner y Lukic, libre de marca, marcó de cabeza.

World Cup
Switzerland crest
Switzerland
SUI
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
World Cup
Canadá crest
Canadá
CAN
Qatar crest
Qatar
QAT

Canadá respondió en el 32 con un disparo alto de Oliosi, y así se llegó al descanso con ventaja visitante.

En la reanudación, Canadá presionó y desperdició una ocasión clara en el 53: Laria disparó raso desde el área, el balón rebotó en Kolasinac, cambió de dirección y golpeó el larguero. Un minuto después, Demirovic se plantó solo ante Crepo, intentó regatearlo y el portero envió el balón a córner.

En el 79, el veterano Larin recibió dentro del área y lanzó un disparo magnífico que batió a Vasić, igualando el marcador y desatando la locura en las gradas.

Con este empate ambos equipos suman su primer punto: Bosnia logra su segunda participación en la historia tras 2014, mientras Canadá rompe su maleficio en su tercera aparición.

El 18 de junio el Grupo B vivirá otro capítulo: Bosnia se medirá a Suiza en duelo europeo, mientras Canadá buscará su primer triunfo ante Catar.

Anuncios