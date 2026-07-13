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Tras 32 años, un hecho excepcional enciende la clausura del Mundial 2026

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
Francia vs España
Francia
España
Inglaterra
Argentina
EE. UU.
Francia
España

Una encarnizada lucha entre los cuatro grandes

Según Opta, por primera vez desde 1994 las cuatro primeras del ranking FIFA alcanzan las semifinales del Mundial 2026.

Según la clasificación actual, Francia lidera, seguida de Argentina, España e Inglaterra, algo que no ocurría desde 1994.

Las semifinales serán Francia-España y Argentina-Inglaterra, dos duelos históricos que generan enorme expectación.

Este dato muestra el dominio de las potencias, pues ninguna sorpresa alcanzó las semifinales, algo que sí ocurrió en ediciones anteriores.

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World Cup
Francia crest
Francia
FRA
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España
ESP
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Argentina
ARG

Los aficionados coinciden: tener a las cuatro mejores selecciones en semis eleva el nivel del torneo y garantiza un duelo de gigantes antes de la final.

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