Lionel Messi apenas había tenido tiempo de quitarse la camiseta de la selección argentina en su partido de despedida en el estadio Monumental ante Benín, cuando encendió las redes sociales con dos mensajes consecutivos en 24 horas, en los que expresó cuánto echa de menos la camiseta de la Albiceleste.

Palabras de nostalgia

Messi escribió un mensaje breve y directo a través de su cuenta de Instagram, en una historia en la que resumió todos sus sentimientos: "Ayer fue mi último partido y ya extraño la camiseta de la selección argentina".

Un mensaje rápido, pero suficiente para desatar una ola de tristeza y empatía en Argentina, que cosechó una amplia reacción de grandes figuras del deporte, incluido su eterno rival Cristiano Ronaldo.





https://www.instagram.com/stories/leomessi/4002873200457370274/?hl=en





La despedida oficial y emotiva

Messi dijo tras su último partido con la selección argentina: "Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue una aventura maravillosa, llena de alegría, pero también de algo de tristeza, aunque sé que cada paso valió la pena".

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Y añadió: "Tengo mucho que decir, es imposible expresar todo lo que siento en unas pocas palabras o en una publicación. Esta aventura no habría sido posible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me apoyó, especialmente en los momentos difíciles".

Y prosiguió: "Mis amigos tuvieron un papel imprescindible, al igual que todos mis compañeros de equipo y los entrenadores, además de su cuerpo técnico. No quiero olvidarme de Diego, que puso a nuestro país en el lugar que merece, y que sé que también nos ayudó desde el cielo en cada paso del camino".

Y continuó: "Agradezco a los clubes en los que jugué por respetar siempre mis sentimientos y por darme la oportunidad de entregarme a mi país cuando llegaba el momento de vestir la camiseta de la selección nacional".

Y manifestó: "Por supuesto, gracias a Dios: sin su bendición y su voluntad, ni siquiera habríamos soñado con llegar a esta etapa. Les estoy agradecido a todos. Los quiero mucho a todos, los voy a extrañar, y siempre estaré agradecido por haberlos tenido a nuestro lado, a mi lado".







