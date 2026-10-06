La selección de Arabia Saudí regresó a los podios de premiación tras una ausencia de 23 años, después de lograr una merecida victoria ante su par de los Emiratos Árabes Unidos, en la final de la vigesimoséptima edición de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí venció a su par emiratí por un resultado de 2-0, en el partido que enfrentó a ambos este martes, en el estadio Al Inmaa de Yeda, en la final del torneo del Golfo.

La selección saudí comenzó el partido con mucha fuerza, al anotar dos goles en menos de 15 minutos, y estuvo cerca de marcar el tercer gol, pero el balón de Saleh Abu Al Shamat se estrelló contra el poste.

Hammam Al Hammami abrió el marcador para la selección saudí en el minuto 11 del partido, tras rematar un balón desde el borde del área, que se estrelló contra la defensa emiratí y engañó al portero Khaled Issa para alojarse en su red.

Y solo 3 minutos después, Firas Al Buraikan añadió el segundo gol para Arabia Saudí, tras quedar completamente solo frente a la portería de los Emiratos, donde envió el balón al fondo de la red con un remate raso de su pie izquierdo.

De este modo, la selección saudí regresa a la conquista de títulos tras una ausencia de 23 años completos, desde que se coronó en este mismo torneo del Golfo en el año 2003.

Este título se convierte en el cuarto que logra Arabia Saudí en la Copa del Golfo Arábigo, igualando a Irak como la segunda selección con más títulos, a 6 títulos de distancia por detrás de la selección de Kuwait, que ocupa el liderato.

En contraste, la selección de los Emiratos fracasó en recuperar el torneo del Golfo, prolongando su sequía de 13 años, desde que se coronó por segunda y última vez en el año 2013.