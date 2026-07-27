Tras 16 días: sorpresiva dimisión de Maldini y Leonardo de la Federación Italiana

Ha llegado a su fin el viaje de Paolo Maldini y Leonardo al frente del nuevo proyecto de la Federación Italiana y la selección azzurra, después de que ambos presentaran su dimisión tras el rechazo de los nombres candidatos a asumir el cargo de nuevo director técnico de la selección.

La cadena "Sky Sport Italia" informó de que Maldini, director técnico de la Federación, y su asesor Leonardo presentaron su dimisión al presidente de la Federación Italiana, Giovanni Malagò, esta tarde, tras el rechazo rotundo a la candidatura de Andrea Pirlo debido a crisis políticas ligadas al contrato de patrocinio firmado con la empresa rusa de apuestas Fonbet.

El nuevo presidente de la Federación, Giovanni Malagò, había anunciado el nombramiento de Paolo Maldini y Leonardo hace tan solo 16 días en los cargos de director técnico de la Federación y asesor, respectivamente, encomendando a Maldini la presidencia del proyecto "Club Italia".

Tras transcurrir apenas 16 días desde el nombramiento, y después de celebrar una reunión con los clubes de la liga italiana en la sede de la Liga (día en el que se confirmaron los contactos con Ancelotti y Guardiola, quienes rechazaron la oferta), Maldini y Leonardo decidieron poner fin a su proyecto.

Tras el rechazo directo de Guardiola, Maldini se volvió hacia Andrea Pirlo, su excompañero y amigo, que compartía la misma visión sobre el proyecto técnico destinado a las selecciones nacionales.

El bloqueo de la opción de fichar a Pirlo por la mencionada crisis del patrocinador ruso llevó a Maldini a plantearse la dimisión al no sentirse respaldado ni protegido por el presidente de la Federación Italiana.

Esto se produjo tras horas de debates y del análisis de posibles alternativas para dirigir a la selección, como Thiago Motta (el nombre propuesto por Leonardo tras haber trabajado con él en el Inter y el Paris Saint-Germain), pero el dúo finalmente zanjó el asunto presentando su dimisión y comunicando la decisión a Malagò.

Los acontecimientos actuales apuntan a la reapertura del expediente de la búsqueda de un nuevo entrenador para la selección liderada personalmente por Malagò, quien propuso el nombre de Roberto Mancini, que siempre había sido su primera opción.