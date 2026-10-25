Tras 15 minutos: la pesadilla de las lesiones persigue a una exestrella del Barcelona

La pesadilla de las lesiones ha vuelto para perseguir a Ansu Fati, exestrella del Barcelona que actualmente juega en las filas del Mónaco francés.

El diario Sport informó de que Fati sufrió una nueva recaída física la noche de este domingo, durante el partido del Mónaco frente al Lille, en el marco de la competición de la liga francesa.

Fati solo pudo aguantar sobre el terreno de juego unos 15 minutos aproximadamente, antes de pedir el cambio por sentir dolores en la parte posterior de su pierna derecha.

Los indicios iniciales no invitan al optimismo. Todo apunta a que se trata de una lesión muscular, pero habrá que esperar a las pruebas médicas a las que se someterá Fati en Mónaco durante las próximas horas, para conocer el diagnóstico exacto y el tiempo previsto de recuperación.

Ansu Fati abandonó el terreno de juego por su propio pie, con una evidente sensación de frustración, consciente de que esta nueva recaída llega en uno de los periodos más importantes de su carrera en los últimos tiempos.

Esta recaída supone un duro golpe para Ansu Fati, que había comenzado a recuperar su mejor nivel. Tras superar un verdadero calvario que se prolongó cerca de 4 meses, durante los cuales fue incapaz de participar en los partidos a causa de problemas físicos, Ansu logró recuperar la continuidad y la confianza.

Sus números invitaban al optimismo, después de marcar dos goles en sus tres últimos partidos, en una confirmación de que conserva ese olfato goleador que lo convirtió en uno de los talentos más prometedores del fútbol europeo.

Se suponía que su experiencia en el Mónaco iba a representar una oportunidad para librarse del fantasma de las lesiones que ha marcado gran parte de su trayectoria futbolística. El delantero había empezado a encontrar su lugar dentro del equipo y a recuperar su papel destacado, tras largos meses de incertidumbre.

Ahora, el jugador afronta una nueva situación. La preocupación no se limita a la gravedad de la posible lesión, sino que incluye también su impacto en la continuidad que tanto esfuerzo le había costado recuperar.

A la espera del diagnóstico final, Ansu Fati se encuentra de nuevo ante una situación demasiado familiar. Después de que pareciera que empezaba a ver la luz al final del túnel, su cuerpo ha vuelto a ponerlo ante una nueva prueba.