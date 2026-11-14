Tras 11 años de ausencia: Ronaldinho revela el secreto de su regreso del retiro

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La leyenda brasileña Ronaldinho se prepara para volver a los terrenos de juego de la mano del club Ravenna, después de revelar dos motivos detrás de su aceptación de disputar un partido oficial con el equipo frente al Forlì, mañana domingo, dentro de las competiciones de la Tercera División italiana, pese a haberse retirado del fútbol hace 11 años.

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Ronaldinho aseguró que la "amistad" que lo une a Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna, fue una de las principales razones que lo llevaron a aceptar vivir esta experiencia, además de su aspiración a alcanzar algunos objetivos futuros comunes.

El astro brasileño tiene previsto regresar a los terrenos de juego mañana domingo 15 de noviembre, cuando participe con el Ravenna en el duelo ante su vecino Forlì, dentro de las competiciones de la Tercera División italiana.

Andrea Mandorlini, entrenador del Ravenna, zanjó la polémica sobre el papel de Ronaldinho en el partido, tras confirmar que será titular y que jugará alrededor de 30 minutos.

Ronaldinho ya había jugado en Italia con la camiseta del Milan durante el periodo que va de 2008 a 2011, y logró marcar su primer gol con los rossoneri en un derbi ante el Inter de Milán.

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Ronaldinho declaró, en unas declaraciones al diario italiano "La Gazzetta dello Sport": "Fue mi primer gol en Italia, y fue un gol especial, y desde luego no lo olvido, sobre todo porque la gente me lo recuerda casi cada vez que vuelvo a Italia".

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Y añadió: "Mi etapa en el Milan fue maravillosa para todos, tanto para las personas que me recibían como por los goles y los recuerdos que viví. Los goles, los entrenamientos, el centro de entrenamiento de Milanello, el gol del derbi, mis compañeros de equipo, las victorias... el Milan representa siempre un recuerdo maravilloso para mí, en todos los aspectos".

Ronaldinho llegó a Italia el viernes y cenó con sus compañeros de equipo la pasada noche, para unirse a ellos hoy y disputar su primera sesión de entrenamiento con el Ravenna.

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El astro brasileño explicó: "Ahora quiero hacer feliz a la afición del Ravenna, por la gran pasión que tienen".

Y continuó: "Estoy contento de poder regresar al terreno de juego después de todo este largo tiempo. Me gusta la idea de poder hacer felices a estos nuevos aficionados que ahora se han convertido en mi afición".

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El último partido oficial que disputó Ronaldinho fue en 2015 con la camiseta del Fluminense ante el Goiás, mientras que su último partido con el Milan se remonta a diciembre de 2010, cuando se enfrentó a la Roma.

Sobre las razones que lo llevaron a aceptar disputar un partido oficial 11 años después de su retirada, Ronaldinho respondió: "Por la amistad que nos une a Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna, y por los objetivos que deseamos alcanzar en el futuro".

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Y agregó: "Estoy aquí para vivir una experiencia única, especial y diferente en mi vida, y creo que también será un día excepcional para los demás jugadores, o eso espero".

Y concluyó: "Ahora se me ha presentado la oportunidad de hacer algo nuevo en el fútbol de nuevo, algo que me hace feliz, además de brindarle a la afición un día bonito mientras viven con alegría el comienzo de esta maravillosa aventura. Todo lo que deseo es que pasemos todos juntos un día agradable".