El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, ha entrado en una nueva etapa de su vida personal, después de casarse con Georgina Rodríguez en una ceremonia civil privada celebrada en la localidad portuguesa de Cascais, con la presencia de sus hijos.

Ronaldo anunció este martes su matrimonio con Georgina, tras cerca de una década de relación sentimental entre ambos, mediante una fotografía publicada en su cuenta de "Instagram" en la que aparecían los anillos de boda, y se limitó a acompañarla con el comentario: "C❤️G".

El representante del capitán de la selección de Portugal confirmó la celebración de la ceremonia de boda, y aclaró en unas declaraciones destacadas por el diario británico "Daily Mail" que Ronaldo y Georgina se convirtieron oficialmente en marido y mujer, en una celebración "privada e íntima" a la que solo asistieron miembros de la familia, con sus hijos a la cabeza.

Ronaldo no se incorporó a la concentración de su equipo, el Al Nassr, durante el periodo de preparación de la nueva temporada, debido a los preparativos de la boda.

Se espera que el Don se ausente del arranque de "El Mundial" en la Liga Roshn saudí de profesionales ante el Al Fateh, así como del partido de Al Diriyah en la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

El fin de años de espera

El matrimonio llega cerca de un año después de que la pareja anunciara su compromiso, y tras largos años durante los cuales su relación despertó la curiosidad de los aficionados sobre cuándo pasaría a la etapa del matrimonio.

Ronaldo había revelado con anterioridad que no había dado el paso del matrimonio por no sentir lo que describió como "el momento adecuado", antes de pedir finalmente la mano a Georgina el pasado mes de agosto, ofreciéndole un lujoso anillo de diamantes.

La estrella portuguesa habló posteriormente de los detalles de la pedida de mano, aclarando que no se trató de algo planificado de la forma tradicional, después de que sus hijas jugaran un papel en empujarlo a tomar la decisión aquella noche.

Ronaldo contó que una de sus amigas le entregó el anillo para dárselo a Georgina, y en el momento en que se disponía a hacerlo, entraron sus hijas y le dijeron: "Tú le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir matrimonio".

Añadió que aquel fue para él "el momento adecuado", asegurando que sabía que se casaría con Georgina algún día, pero que no tenía planeado hacerlo precisamente aquella noche.

De la tienda de "Gucci" a esposa de Ronaldo

La historia de Ronaldo y Georgina se remonta al año 2016, cuando esta última trabajaba en una de las tiendas de "Gucci" en la capital española, Madrid, antes de que la casualidad los uniera.

Georgina habló con anterioridad de aquel primer encuentro, señalando que sintió "mariposas en el estómago" cuando Ronaldo entró en la tienda acompañado de su hijo mayor y de sus amigos.

La relación no tardó en convertirse en una historia de amor, antes de que la pareja apareciera por primera vez juntos en público en la gala de premios "The Best" que otorga la Federación Internacional de Fútbol, a comienzos de 2017.

Y en marzo de ese mismo año, Ronaldo hizo oficial su relación a través de su cuenta de "Instagram", tras publicar una fotografía junto a Georgina.

Una familia que creció entre la fama y los focos

Los años siguientes fueron testigos de la formación de la familia que se convirtió en el eje de la vida de Ronaldo y Georgina.

La pareja tuvo a su hija Alana Martina en noviembre de 2017, mientras que Ronaldo y Georgina se convirtieron en padres de los gemelos Eva y Mateo, mediante una madre de alquiler, ese mismo año.

En 2022, la pareja vivió sus momentos más difíciles, después de que su hijo falleciera durante el parto, mientras que su hermana gemela Bella Esmeralda sobrevivió.

Ronaldo había hablado de aquella dolorosa experiencia, asegurando que la adversidad reforzó la relación entre él y Georgina, y que la familia se ayudó mutuamente para superar aquel difícil periodo.

"Es la mujer de mi vida"

A lo largo de los últimos años, Ronaldo no ocultó su gran vínculo con Georgina, asegurando en más de una ocasión que es la compañera de su vida y la madre de sus hijos.

Antes del matrimonio, la estrella portuguesa había hablado del motivo del retraso de este paso, aclarando que estaba esperando lo que describió como "el clic" o la sensación interior que le dijera que había llegado el momento.