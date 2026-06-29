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Abdelmawgood Samir

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«Transfermarkt» elige la alineación ideal para la fase de grupos: un único jugador árabe

Egipto
Francia
Brazil
Noruega
Argentina
World Cup
L. Messi
M. Shobeir
Vinicius Junior
K. Mbappe
E. Haaland
B. Guimaraes
M. Olise
Egipto
Francia
Brasil
Noruega
Argentina

Un gran logro

El portero egipcio Mustafa Shubair brilló en el Mundial 2026. La web especializada «Transfermarkt» lo incluyó en el once ideal de la fase de grupos, convirtiéndolo en el único jugador árabe y africano en lograrlo.

La web lo incluyó en el once ideal, publicado en su cuenta oficial de Instagram, como mejor portero del torneo.

Su actuación clave, con paradas decisivas y la detención de un penalti ante Irán, llevó a Egipto a la segunda fase y lo consolidó como una de las estrellas del torneo.

El once ideal incluye a estrellas como el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, el argentino Lionel Messi y el brasileño Vinícius Júnior, además de Bruno Guimarães, Michael Olise y Dayot Upamecano. 

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