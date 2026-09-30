¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
하비에르 테바스 (Javier Tebas)Getty Images
Abobakr El Mokadem
Traducido por

"Transferencias financieras oscuras y mensajes sorpresa": Tebas lanza un ataque feroz contra el Real Madrid

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
Barcelona vs Getafe
Barcelona
Getafe
España

"Repitieron lo que hizo el Barcelona"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó un nuevo y duro ataque contra el Real Madrid, esta vez a través de las redes sociales.

 El presidente de la patronal del fútbol español respondió a la publicación de una persona en "X", en la que compartió un vídeo del canal de televisión del Real Madrid relacionado con un documento sobre el Barcelona referente a un préstamo por valor de 4,5 millones de euros a la empresa "Audio Visual New Age", una compañía vinculada al propio Tebas.

En su respuesta, el presidente de LaLiga se centró en operaciones anteriores realizadas por el Real Madrid con la misma empresa.

 Tebas afirmó poseer documentos que prueban estas transferencias, al declarar: "Adjunté dos ejemplos de transferencias del Real Madrid a la empresa Audio Visual New Age. Entre los años 2011 y 2013, el total de transferencias del club a esta empresa ascendió a 7.513.333,55 euros. Sí, a la misma empresa en la que participaba el Barcelona. ¡Qué curioso!".

Tebas también exigió explicaciones a dos personas vinculadas al Real Madrid sobre los motivos de aquellos traspasos.

 Y escribió: "Preguntadles a Gas y a Chetín del Valle por qué se hicieron aquellas transferencias y cuál era su finalidad. Y que Chetín aclare también el correo electrónico fechado el 9 de mayo de 2018, y quién le dio las instrucciones necesarias para redactarlo".

El presidente de LaLiga fue un paso más allá y pidió que se enviaran los documentos al Real Madrid para que el club pudiera aclarar el asunto públicamente de nuevo.

 Tebas concluyó sus declaraciones diciendo: "Envíales los documentos, Adrián, y pídeles que publiquen otro vídeo. Esta vez que expliquen en él lo que están ocultando. Continuará... Basta ya de mentiras y manipulaciones...".



¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google