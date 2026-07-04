Trámites pendientes... ¿Cómo retrasaron los trámites la participación de Haitham Hassan en el Mundial?

Las dudas sobre la ausencia de Haitham Hassan con Egipto en la fase de grupos del Mundial 2026 se aclararon tras las explicaciones de Hossam Hassan, seleccionador de los Faraones. El técnico explicó que el motivo no fue deportivo, sino trámites internos que retrasaron su incorporación y le impidieron jugar los tres primeros partidos.

Tras el duelo contra Australia, el técnico aclaró en rueda de prensa: «Confío mucho en Haitham, pero no puedo explicar por qué no jugó».

Y añadió: «Hay asuntos internos y trámites que retrasaron su incorporación. Haitham se integró rápido al grupo y, aunque llegó hace pocos meses, es una gran promesa para el futuro de la selección».

Medios locales indicaron que el retraso se originó en una crisis administrativa tras su anterior participación con la selección juvenil de Francia, pues el cuerpo técnico egipcio debió actualizar su ficha en el sistema de la FIFA para formalizar su cambio de afiliación.

El retraso en completar esos trámites antes del torneo impidió inscribirlo a tiempo para la fase de grupos, aunque finalmente se resolvió y quedó disponible.

Finalmente debutó ante Australia, ingresó en la segunda parte y mostró una buena actuación junto a Mohamed Salah, creando peligro en varias ocasiones.

Egipto avanzó tras ganar 4-2 en los penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el partido de la ronda de 32 disputado en Dallas.