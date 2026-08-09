El Fenómeno Ronaldo reveló uno de los episodios más llamativos, que provocó a la postre su salida del Barcelona en 1997.

La leyenda de Brasil, que pasó una única temporada en el Barcelona, aseguró que era feliz en el club e incluso llegó a alcanzar un acuerdo para continuar en él, pero el cambio de postura de la directiva del Barça acabó por hundir su relación con el conjunto blaugrana.

El diario Sport publicó las declaraciones del exastro de la samba, quien afirmó: "Era feliz en el Barcelona. Mi agente estaba allí y, al final, llegaron a un acuerdo".

Y añadió: "Me llamaron en aquel momento y me dijeron: mira, tenemos un acuerdo. Te quedarás con nosotros con un nuevo contrato en el Barcelona. Estamos muy contentos y el Barcelona está contento".

Pero la situación cambió radicalmente pocos días después. Según el relato de Ronaldo, tres días después de aquella conversación el Barcelona cambió de postura y le abrió la puerta de salida.

El Fenómeno explicó: "Tres días después me llamaron y me dijeron: mira, no podemos firmar ese contrato contigo. Si tienes la oportunidad de marcharte, solo tienes que traer el dinero necesario para pagar el importe de la cláusula de rescisión, y entonces podrás irte".

Por este motivo, según explicó el propio Ronaldo, sintió una profunda decepción por el cambio de postura del club y tomó la decisión de buscar una salida.

Señaló: "Les dije: mirad, ya no me siento cómodo continuando en el Barcelona, porque estas personas no tienen ningún compromiso con su palabra. Por eso quiero marcharme".

Y concluyó: "Llegó el Inter de Milán. Le pagaron al Barcelona, creo que la cantidad fueron 40 millones de euros en aquel momento, y era una cifra enorme. Y así me marché al equipo italiano".