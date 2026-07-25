La tristeza se apoderó del estadio Spotify Camp Nou, después de que el FC Barcelona anunciara este sábado la suspensión de las obras de renovación y construcción en curso en su feudo histórico, en señal de duelo por el trágico fallecimiento de uno de los trabajadores en la obra del proyecto el pasado viernes.

Desaparecieron el ruido, el movimiento constante de la maquinaria y el flujo de trabajadores a los que estaba acostumbrado el entorno del estadio catalán desde hace más de tres años, para dar paso a un silencio triste que refleja el estado de duelo que vive el club, junto con más de mil trabajadores que están presentes a diario en la obra.

Detalles del trágico accidente

Según el diario español "Marca", los detalles del doloroso accidente se remontan al mediodía del viernes, cuando uno de los trabajadores (54 años) recibió un golpe mortal mientras desempeñaba su labor en la obra del estadio de Les Corts.

Este accidente laboral mortal es el primero de este tipo desde el inicio de la gran obra de renovación del estadio en junio de 2023.

En el plano oficial, y de acuerdo con los protocolos vigentes, los Mossos d'Esquadra, que emitieron un comunicado sobre el accidente, informaron al juzgado de instrucción de los detalles del accidente laboral para adoptar las medidas legales necesarias.

Gesto personal de Laporta y comunicado oficial

Por su parte, Joan Laporta, presidente del Barcelona, decidió ponerse en contacto de forma personal y directa con la familia del trabajador fallecido para presentar sus condolencias y expresar su profundo pesar por esta dolorosa desgracia.

El club catalán emitió un comunicado oficial a través de sus cuentas oficiales para confirmar el estado de duelo, en el que decía: "El FC Barcelona lamenta profundamente el fallecimiento del trabajador que perdió la vida ayer en un accidente laboral ocurrido durante las obras de renovación del Spotify Camp Nou".

Y añadió el club en su comunicado: "Queremos expresar nuestro más sincero pésame y trasladar todo nuestro apoyo y cariño a la familia, los amigos y los compañeros del trabajador. El presidente del club, Joan Laporta, trasladará personalmente sus condolencias a la familia y se pondrá a su disposición en nombre de toda la institución".

El futuro del proyecto

Cabe destacar que las enormes obras de renovación del estadio Spotify Camp Nou se centran durante estos meses en el "anillo de compresión" destinado a sostener el nuevo techo del estadio.

La directiva del Barcelona espera superar esta fase, completar el proyecto y entregar el estadio con su nuevo aspecto totalmente terminado a finales de 2027.