Tragedia en las gradas... Fallece un aficionado tras sufrir un infarto

Las gradas del partido entre el Eintracht de Fráncfort y el Colonia fueron escenario de un trágico suceso que conmocionó a la afición, después de que un aficionado sufriera un repentino infarto que le costó la vida a pesar de la intervención del personal médico en el campo.

El Eintracht de Fráncfort anunció este martes el fallecimiento del aficionado, de 87 años, tras sufrir un paro cardíaco repentino durante el partido de su equipo contra el Colonia el pasado domingo.

El club explicó que el aficionado se desplomó durante el transcurso del partido y que el equipo médico logró reanimarlo dentro del estadio antes de trasladarlo al hospital, donde su estado no mejoró y falleció posteriormente a pesar de los intensos esfuerzos por salvarlo.

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El Eintracht de Fráncfort confirmó que el fallecido era un aficionado veterano del club y poseía un abono de temporada, lo que refleja su larga vinculación y su profundo amor por seguir los partidos del equipo desde las gradas.

El club lamentó la pérdida de su aficionado en un comunicado oficial, subrayando lo difícil que resulta expresar la magnitud de la tristeza que ha supuesto su pérdida ante los ojos de todos: «Cuando perdemos a alguien de entre nosotros ante nuestros propios ojos, es casi imposible expresarlo con palabras».

El comunicado añadía que la familia del Eintracht vive un profundo dolor por su pérdida.

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