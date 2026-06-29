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Tragedia en el Mundial: un aficionado muere por un disparo

World Cup

La policía estadounidense entra en acción

Un tiroteo en el barrio de San Pedro, San José (California), dejó un muerto y un herido grave el domingo, en una zona habilitada para ver el Mundial.

La policía de San José confirmó a Reuters que una de las víctimas murió en el lugar y la otra fue hospitalizada con heridas graves.

El tiroteo ocurrió tras el único partido del día, que terminó sobre las 14:00, hora local. Las autoridades investigan el caso como un homicidio y han cerrado varias calles aledañas.

La zona se acordonó y cerraron la mayoría de los bares de la plaza. Una agente de seguridad, que pidió no ser identificada, dijo: «El herido seguía gimiendo y tenía sangre en el cuello y la espalda, mientras la policía hablaba con el personal y varios testigos».

La plaza de San Pedro es uno de los muchos puntos de la bahía de San Francisco donde se concentran aficionados para ver el Mundial en pantallas gigantes.

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