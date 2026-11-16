Tragedia en el fútbol argentino: muere un jugador tras despejar un balón de cabeza

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El fútbol argentino está de luto por la muerte de Abel Núñez, una joven promesa de 18 años que jugaba en el Club Ezeiza.

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Según la cadena "tycsports", el incidente se produjo el pasado jueves durante un partido de Quinta División del torneo juvenil "C" de la Asociación del Fútbol Argentino. El joven futbolista, que lucía el dorsal 10, cayó inconsciente sobre el terreno de juego tras recibir un fuerte golpe en la cabeza al despejar el balón.

A consecuencia del impacto, Núñez fue atendido inicialmente en el lugar y, poco después, trasladado a un centro médico, una situación que obligó a suspender de inmediato el encuentro y también el de Sexta División, que estaba previsto disputarse a continuación.

Pese a recibir atención médica inmediata y a ser sometido a una cirugía de urgencia por una grave lesión en la cabeza, el jugador falleció a causa de la lesión.

Esta pérdida repentina provocó una profunda tristeza en muchos ámbitos, más allá del club en el que se formó, y en especial en el equipo de reserva de futsal de Nueva Estrella, al que se había incorporado en 2024.

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El equipo suspendió todos sus partidos en señal de duelo. Los mensajes de pésame se sucedieron para honrar la memoria de un joven al que su familia y sus compañeros describieron como alguien "lleno de sueños y esperanzas".

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El club comunicó la triste noticia a través de sus redes sociales. En su comunicado, señaló: "Esta es la noticia más difícil que hemos tenido que comunicar como club. Con enorme dolor y tristeza, despedimos a un joven que tenía por delante un futuro brillante y que hoy nos deja un vacío imposible de describir".

Y añadió: "Tras recibir un duro golpe durante un partido, mientras vestía con orgullo la camiseta del Club Ezeiza, sentimos una profunda tristeza por su partida. Hoy, el fútbol pasa a un segundo plano. Nos invade la tristeza al despedir a nuestro compañero, un joven lleno de sueños y ambiciones que formaba parte de nuestra familia".

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Y prosiguió: "El Club Ezeiza hace llegar sus más sentidas condolencias y su más sincero apoyo a su familia, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil. Que descanse en paz. Siempre serás parte de nuestra familia".

Nueva Estrella despide a Núñez

Nueva Estrella, club en el que Núñez jugaba al futsal en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino y en cuyo equipo de reserva militaba, expresó sus más sinceras condolencias y canceló su partido ante Argentinos Juniors a raíz de este trágico suceso.

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En su mensaje, el club indicó: "Con profundo dolor y tristeza, el Club Nueva Estrella informa de la cancelación de todas las actividades deportivas previstas para hoy por el fallecimiento de Abel. Como institución, hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los miembros de nuestra comunidad en este momento tan difícil".

Y continuó: "Hoy no importan los partidos ni los resultados. Hoy nos une un dolor compartido que nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansa en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te olvidará".

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Y concluyó: "Descansa en paz, querido. No te imaginas cuánto te extrañamos. Muchísimas gracias a todas las familias del Club Argentinos Juniors por estar a nuestro lado en este momento tan difícil".