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Trabzonspor vs. SC Friburgo: hora de inicio
El partido entre el Trabzonspor y el SC Friburgo comienza el 5 de noviembre de 2026 a las 18:45.
Trabzonspor vs. SC Friburgo hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?
El partido de la Conference League entre el Trabzonspor y el SC Friburgo se retransmite en directo en Alemania. A continuación se detallan las opciones disponibles para verlo por televisión y streaming.
Temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Trabzonspor y el SC Friburgo?
El Trabzonspor llega con un balance impecable en sus últimos cinco partidos oficiales: cinco victorias y ninguna derrota. En su encuentro más reciente, el club venció al Gaziantep FK por 2-0 en la Süper Lig. Antes había logrado una victoria por 3-4 a domicilio ante el Rizespor y un 2-0 frente al Heart of Midlothian en la Conference League. En total, el Trabzonspor marcó 13 goles y encajó solo 4 en ese periodo, una actuación defensiva que inspira confianza.
El Friburgo acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue el 1-2 ante el Augsburgo en la Bundesliga; antes había eliminado al Wolfsburgo de la Copa por 3-2. Las tres derrotas, frente al Bayern Múnich (1-3), el AS Mónaco (0-3) y el Bayer Leverkusen (1-2), muestran que el Friburgo aún tiene problemas ante rivales más fuertes. En cinco partidos, el Friburgo marcó 8 goles y encajó 11.
Trabzonspor vs. SC Friburgo: alineaciones
Trabzonspor contra Friburgo alineaciones
Once inicial
Suplentes
Manager
- T. Reis
- J. Schuster
Trabzonspor vs. SC Friburgo: estado de forma
Trabzonspor vs. SC Friburgo: balance de enfrentamientos directos
Trabzonspor vs. SC Friburgo: las clasificaciones
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