Informes de prensa turcos han revelado un nuevo movimiento que podría abrir la puerta de salida al ucraniano Artem Bondarenko, jugador del Al-Ahli saudí, después de que el club turco Trabzonspor entrara en el círculo de interesados en ficharlo durante el próximo mercado de invierno.

El Al-Ahli había fichado a Bondarenko en medio de expectativas de que destacara de forma diferente con el equipo, pero el jugador no tuvo un gran recibimiento por parte de la afición, antes de ofrecer un rendimiento decepcionante en su debut, lo que abrió la puerta a la posibilidad de su marcha de las filas del club en el mercado de fichajes más próximo.

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Según el diario turco "Taka Gazete", el Trabzonspor estudia fichar a Bondarenko el próximo enero, en vista del interés del club turco por conocer mejor la situación del jugador y la posibilidad de incorporarlo a sus filas.

El diario señaló que el Trabzonspor planea enviar a varios ojeadores a Arabia Saudí para seguir de cerca a Bondarenko durante uno de los partidos del Al-Ahli y evaluar su nivel técnico antes de tomar una decisión sobre entablar negociaciones oficiales con el club saudí.

Bondarenko ya había revelado que recibió una oferta del Trabzonspor, aclarando que las negociaciones entre ambas partes no se completaron en aquel momento debido a la falta de un acuerdo, pese a que el jugador estaba abierto a la idea de trasladarse a la liga turca.

Bondarenko tiene 26 años y es hábil jugando en la posición de mediapunta, además de su capacidad para participar en el centro del campo y en la banda derecha. También cuenta con una gran experiencia en el Shakhtar Donetsk, tras disputar 169 partidos oficiales con la camiseta del equipo, en los que marcó 34 goles y dio 29 asistencias.



