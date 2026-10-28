Trabzon inmortaliza su nombre: Salah recibe un homenaje histórico en Turquía

El municipio de Yomra, perteneciente a la ciudad turca de Trabzon, se prepara para dar el nombre del egipcio Mohamed Salah, estrella del Trabzonspor, a una de las calles de la zona, después de haber completado los trámites oficiales necesarios y de obtener la aprobación del Ministerio de Asuntos Exteriores turco, como paso previo para comenzar a preparar las placas de la nueva calle y fijar la fecha de su inauguración durante el próximo periodo.

Mustafa Bıyık, alcalde del municipio de Yomra en la ciudad de Trabzon, reveló en declaraciones al canal "On Sport" que la idea surgió como reconocimiento al estatus de Salah y a lo que representa su presencia en las filas del Trabzonspor, con un gran valor moral para los habitantes de la zona, subrayando que la llegada del jugador al club fue recibida con una enorme alegría, dados los destacados niveles futbolísticos que ofrece y la diversión que brinda a la afición dentro del campo.

Bıyık explicó que el municipio quiso convertir los sentimientos de orgullo y felicidad en un homenaje oficial, dando el nombre del jugador a una de las calles, señalando que la residencia de Salah dentro del ámbito administrativo de la zona de Yomra fue uno de los factores que animaron a los responsables a dar este paso y a compartir con los habitantes su celebración de la estrella del equipo.

Aprobación por unanimidad del homenaje a Salah

El alcalde de Yomra indicó que la propuesta se presentó al consejo local, donde recibió el apoyo de todos los miembros, que la aprobaron por unanimidad sin registrar ninguna objeción, antes de que el municipio comenzara a completar los requisitos legales necesarios para ejecutar la decisión.

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Añadió que la normativa vigente en Turquía exige obtener la aprobación del Ministerio de Asuntos Exteriores al dar nombres de figuras extranjeras a las calles, lo que llevó al municipio a enviar una solicitud oficial al Ministerio para aprobar el nombre de Mohamed Salah.

Bıyık señaló que la aprobación llegó en una sola semana, a pesar de que este tipo de trámites suelen llevar más tiempo, debido a que requieren revisar la información relativa a la figura candidata y estudiar su historia y sus antecedentes antes de emitir la decisión final.

El responsable turco afirmó que la rapidez en obtener la aprobación refleja lo excepcional del paso, aclarando que la decisión ya ha sido aprobada oficialmente, y que el municipio se prepara actualmente para solicitar la fabricación de las placas que llevarán el nombre de la estrella del Trabzonspor como paso previo a su instalación.

Salah recibe con agrado el homenaje

Bıyık reveló que la directiva del Trabzonspor informó a Mohamed Salah de la decisión a través de los miembros de su junta directiva, señalando que el jugador expresó su gran alegría por este homenaje, que inmortalizará su nombre en una de las calles de la zona en la que reside.

Explicó que la calle elegida tiene una peculiaridad adicional para Salah, ya que se encuentra en la vía que recorre con su coche cuando regresa a su casa, lo que significa que pasará casi a diario por la calle que llevará su nombre y podrá ver por sí mismo las placas que llevan su nombre.

El alcalde de Yomra subrayó que este paso representa un acontecimiento sin precedentes en la historia de la zona y de la ciudad de Trabzon, al ser la primera vez que se toma la decisión de dar el nombre de un futbolista extranjero a una de las calles, lo que otorga al homenaje una importancia especial para los responsables locales.

Fecha de inauguración de la calle Mohamed Salah

En cuanto a los próximos pasos, Bıyık afirmó que el municipio tiene la intención de ponerse en contacto con Mohamed Salah y enviarle una invitación oficial para que asista a la ceremonia de inauguración de la calle, expresando su esperanza de que el jugador pueda participar en el acto, para que el homenaje tenga la celebración que merece.

Añadió que el trabajo se centrará durante el próximo periodo en la fabricación e instalación de las placas y en completar los preparativos organizativos necesarios, después de que el municipio obtuviera la aprobación oficial del nombre el pasado viernes.

El alcalde de Yomra concluyó sus declaraciones afirmando que la inauguración de la calle está prevista dentro de 20 días, en un paso con el que la zona busca expresar su reconocimiento a Mohamed Salah y celebrar su presencia en las filas del Trabzonspor mediante un homenaje oficial que lleva su nombre y que seguirá siendo testigo de su estatus entre los habitantes de la ciudad.



