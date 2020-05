Trabajo vigilará a todos los clubes que hagan un ERTE y decidan fichar

Seis clubes de Primera, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Alavés, Espanyol, Sevilla FC y Valencia CF, han aplicado un ERTE

Los clubes de Primera que se acogieron a los ERTEs tendrán muy complicado fichar si se han acogido a las ayudas del Estado. Lo mismo sucederá con los clubes de Segunda. Así lo avanza el diario AS, a través de Joaquín Maroto, con una información trascendente que ha podido contrastar Goal. Los fichajes que realicen los clubes de fútbol que hayan presentado un ERTE por la crisis del coronavirus estarán bajo la lupa del Gobierno. Es decir, que el Ministerio de Trabajo estará muy atento a las actividades de las sociedades anónimas o clubes que hayan querido recibir ayudas del Estado, alegando causas de fuerza mayor por el Covid-19.

Hasta el momento, siete clubes de Primera División, FC , , , , FC y CF, más otra decena de Segunda División han solicitado acogerse a la medida. El fútbol profesional está entre los supuestos permitidos por el Ministerio de Trabajo para acogerse a estos planes por fuerza mayor, en efecto. Esto es así porque los afectados por la mayoría de los expedientes temporales no son los futbolitas profesionales, sino el resto del personal que trabaja para estos clubes o SAD.

La pregunta del millón es: ¿Está prohibido por ley que un club inmerso en un ERTE pueda fichar? No. Y sin embargo, los clubes que así lo decidan podrían tener problema. Sería extraño y más que sorprendente que un club de fútbol como el Atlético de Madrid, el FC Barcelona o el Valencia CF se permitiera, durante ese periodo de tiempo, la licencia de gastarse millones an inversiones en fichajes. El Gobierno podría realizar una inspeccción en esos clubes que, si son inteligentes y prudentes, no moverán ficha durante el periodo en el que estén inmersos en un ERTE. Según ha podido saber Goal, fuentes cercanas a consideran que el próximo mercado de fichajes será reducido, que no habrá grandes inversiones y que se reducirá sensiblemente el número de operaciones de mercado.

Pero ¿en qué supuestos podrían fichar los clubes aunque hayan aplicado un ERTE? Según ha podido saber Goal, existirían tres supuestos. El primero: alegando que han fichado a un jugador antes de que se solicitase el ERTE (por ejemplo, haber fichado a un jugador el pasado mes de enero). El segundo supuesto: defender la libertad de los clubes para poder fichar, ya que se supone que los ERTES están pensados para eso, para mantener en funcionamiento a las empresas. Y el tercer supuesto: tratar de firmar a un futbolista siempre y cuando su fichaje se produzca bajo la fórmula de la cesión con opción de compra, porque así se aplazaría el pago a la siguiente temporada, sin desembolsar dinero durante el periodo de ERTE. Es decir, que el Ministerio de Trabajo tendrá bajo estricta vigilancia a los clubes que se hayan adherido a un ERTE, pero estos también tendrán algunas "gateras" para arriesgarse y seguir fichando.