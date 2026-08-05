El Besiktas Estambul trabaja actualmente en el fichaje de Dusan Vlahovic, que en estos momentos se encuentra sin contrato y que jugó por última vez en la Juventus de Turín. Así lo confirmó Serdar Adali, presidente del club de la Süper Lig. «Estamos trabajando en ello», dijo a los periodistas cuando fue preguntado por un posible interés en el delantero serbio. Anteriormente, el Besiktas había sido vinculado con Mohamed Salah, también sin club y que tuvo su último contrato con el Liverpool, pero el traspaso no llegó a concretarse debido a las elevadas exigencias del jugador y de sus asesores.

En su lugar, todo apunta a un acuerdo de Salah con el rival de liga Trabzonspor, por lo que el Besiktas se siente obligado a responder en la carrera armamentística de los grandes clubes turcos con un nombre espectacular. Vlahovic fue el jugador mejor pagado de la Serie A italiana la pasada temporada, pero su contrato en Turín expiró. Según informaciones de los medios, los bianconeri habían presentado al jugador de 26 años una oferta con una remuneración notablemente reducida, pero Vlahovic no la aceptó hasta ahora.

Como la Juve ya ha incorporado de forma definitiva a Randal Kolo Muani para el ataque, el club turinés ya no necesita actualmente el sí de Vlahovic. El Besiktas, en cambio, quiere reforzar claramente su plantilla este verano para poder volver a entrar en la pelea por el título de la Süper Lig. Hasta ahora han llegado a las Águilas Negras, entre otros, Alexander Nübel (Bayern de Múnich), Leandro Trossard (Arsenal) y Salih Özcan (Borussia Dortmund). Un fichaje de Vlahovic sería otra señal muy clara para la competencia de que hay que volver a contar con el Besiktas en la lucha por el título tras el cuarto puesto de la pasada temporada.

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Vlahovic se formó en la cantera del Partizán de Belgrado y, con 18 años, se marchó a la Fiorentina por 3,2 millones de euros. Allí convenció, de modo que tres años y medio después la Juventus pagó alrededor de 85 millones de euros por él. Tras la expiración de su contrato, el club turinés debe dejarle marchar ahora gratis, en una de las peores operaciones de la historia del club.