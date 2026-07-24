Trabaja en Emiratos: Italia se decanta por un técnico tras el rechazo de Guardiola

Andrea Pirlo, entrenador del United emiratí, está muy cerca de dirigir a la selección italiana durante el próximo periodo.

El diario "La Gazzetta dello Sport" señaló que las miradas de Paolo Maldini y Leonardo se dirigieron directamente hacia Pirlo, después de que Pep Guardiola rechazara entrenar a la Azzurra.

La Federación Italiana prefiere apostar por un entrenador más joven, inclinado hacia el fútbol moderno y abierto a recibir consejos e indicaciones, lo que ha elevado las opciones de Pirlo frente a Antonio Conte y Mancini.

En el pasado, algunos acusaron a Pirlo de carecer de la personalidad fuerte necesaria para gestionar el vestuario, sobre todo porque el vestuario de la selección italiana no es en absoluto fácil.

Pero habrá quienes se encarguen de ese aspecto: Maldini y Leonardo, a quienes el presidente del Comité Olímpico Italiano, Giovanni Malagò, ha encomendado gran parte de las decisiones relacionadas con el futuro de la selección, y ambos están dispuestos a imponer su autoridad ante cualquiera que pueda suponer un desafío para Pirlo.

La información apunta a que las conversaciones con Pirlo han alcanzado fases avanzadas, y que el entrenador está muy entusiasmado por sumarse a un proyecto de carácter revolucionario en cuanto sea elegido para dirigir a la selección italiana.

En la Federación Italiana de Fútbol, todos se preparan para un fin de semana cargado de trabajo, y está previsto que el consejo federal se reúna el próximo martes. Aunque este no participa oficialmente en el proceso de selección, ya que el estatuto solo contempla su "consulta", podría ser el momento adecuado para el anuncio oficial.

Se espera que Pirlo firme un contrato que se extienda hasta el Mundial de 2030, aunque Maldini concibe un proyecto de largo plazo que comience con la reconstrucción del fútbol italiano desde las categorías de edad entre los 12 y 13 años, un proceso que podría tardar entre 8 y 10 años en completarse.

En el plano económico, las estimaciones apuntan a que, mientras Mancini habría aceptado un salario de dos millones de euros anuales, no se espera que el salario de Pirlo supere los 1,5 millones de euros por temporada.