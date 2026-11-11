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Unai Simon, portero de la selección española y del Athletic Bilbao, ha elogiado a Thibaut Courtois, estrella del Real Madrid. El ganador del Trofeo Yashin describió a Courtois como un profesional extraordinario que merece ser considerado el mejor portero del siglo XXI.

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Simon demuestra una deportividad ejemplar con su rival Courtois

Tras ganar el Trofeo Yashin como broche a su brillante campaña de 2026, el portero de España Unai Simon ha dado una muestra de humildad al dedicar los mayores elogios a su rival del Real Madrid, Thibaut Courtois.

Durante su intervención en Onda Cero, preguntaron a Simon por unas declaraciones anteriores en las que admitió que estudia detenidamente el juego del internacional belga.

Lejos de dejar que los premios individuales condicionen su juicio, Simon reconoció sin reservas la categoría de Courtois.

Courtois trabaja «como un animal» para mantener su nivel

Simon reveló que a Courtois le emocionó saber de los elogios que el español le había dedicado durante el Mundial, una muestra del respeto mutuo entre dos maestros de la portería.

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«Bueno, creo que él lo sabe o lo siente así, y me alegra que sea un portero muy humilde que trabaja duro cada día», le dijo Simon a Edu Pidal.

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«Si cada temporada ofrece un rendimiento extraordinario, debe de ser porque trabaja como un animal. Así que creo que sabe que es el mejor portero del mundo, e incluso puedo decir que es el mejor de este siglo».

Sin falsa modestia al valorar a los futbolistas

Cuando le preguntaron si debería haber sido más partidista y haber elegido a un compañero de equipo o haberse atribuido el título a sí mismo, Simon rechazó de plano las rivalidades entre clubes.

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«No, no voy a mentir. Vamos, como si fuera a decir: “No, yo soy el mejor”. No, no lo voy a decir», respondió Simon entre risas.

Su valoración sincera refleja una visión madura y objetiva del fútbol actual, capaz de reconocer la excelencia al margen del escudo.

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Mantener el máximo nivel de cara a los compromisos internacionales

La admiración de Simon por los mejores en su puesto alimenta su dedicación diaria en Lezama mientras se prepara para los próximos compromisos de España.

Tras encajar solo un gol en ocho partidos durante la campaña que llevó a España a conquistar el Mundial de 2026, Simon mantiene unos estándares a la altura de las leyendas a las que elogia.

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El futbolista del Athletic de Bilbao aspira a trasladar esa concentración al terreno de juego mientras la Roja continúa su marcha imparable en sus compromisos internacionales.