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Tottenham Hotspur y Newcastle United siguen de cerca al central del AC Milan Koni De Winter con vistas a reforzar sus defensas en los próximos mercados de fichajes. El internacional belga de 24 años ha llamado la atención de los departamentos de fichajes de varios clubes de la Premier League tras afianzarse como titular en San Siro a las órdenes del entrenador Ruben Amorim.

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Clubes ingleses siguen al defensa belga

Según TEAMtalk, ojeadores del Tottenham y el Newcastle han seguido a De Winter en las últimas semanas, al igual que los del Leeds United y el Brentford. Aunque también se ha vinculado al Liverpool, al Manchester United y al Chelsea con el defensa, el medio señala que el belga es solo uno de los nombres de una lista más amplia de candidatos para esos tres grandes clubes.

Capaz de jugar en el lado derecho de una defensa de tres o como central en una línea de cuatro, ha destacado por su fortaleza en el juego aéreo y su serenidad con el balón.

Su versatilidad táctica impresiona en el Milan

Tras formarse en las categorías inferiores de la Juventus y adquirir experiencia en el primer equipo durante una cesión, el defensa se consolidó en la máxima categoría italiana durante su etapa en propiedad en el Genoa. Sus actuaciones convencieron al Milan para llevarlo a San Siro en 2025, donde marcó su primer gol con el club en una sólida temporada de debut.

Ya internacional absoluto con Bélgica, De Winter ha aprovechado esa base para convertirse en un fijo del esquema defensivo de Amorim tanto en la Serie A como en la Europa League. Combina presencia física con capacidad técnica para sacar el balón desde atrás y ha sido titular en 10 de los 11 primeros partidos de liga de su equipo esta temporada. Ha contribuido a dejar la portería a cero en tres ocasiones y a mantener al club en la cuarta posición, a solo cuatro puntos del líder, la Lazio.

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El Milan mantiene una posición negociadora sólida

Pese a la mayor competencia por un puesto en el equipo, personas conocedoras de la situación indican que el jugador de 24 años está satisfecho con los minutos que disputa habitualmente y no presiona para salir de San Siro. Tras asegurarse la continuidad del exjugador del Genoa con un contrato de larga duración hasta 2030, la directiva lo considera una pieza fundamental de su proyecto de futuro y no tiene presión económica para venderlo.

Por tanto, cualquier club inglés que aspire a sacarlo de Italia tendría que presentar una oferta lo bastante cuantiosa como para convencer tanto al gigante de la Serie A como al propio jugador.

Los mercados de fichajes pondrán a prueba la firmeza del club italiano

Aunque De Winter ha reiterado públicamente su compromiso con el Milan, la magnitud del interés de la Premier League garantiza que seguirá siendo un objetivo destacado de cara a enero y al próximo verano. Los responsables de fichajes de los clubes ingleses tendrán difícil convencer al belga de que abandone un club que ha demostrado confiar en su desarrollo. Mientras tanto, el defensa se centrará en ayudar al equipo de Amorim, cuarto clasificado, a recortar tras el parón internacional los cuatro puntos que lo separan de la Lazio, líder de la Serie A.