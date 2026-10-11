Preguntado si a Neuer se le estaba acabando el tiempo tras su error antes del gol récord del Augsburgo y con su sucesor, Jonas Urbig, ya preparado, Hoeneß respondió: «No, en absoluto. Todo el mundo puede cometer un error de vez en cuando». Y añadió: «También me parece completamente ridículo todo el debate sobre Joshua Kimmich. Los jugadores a los que ahora se ensalza tanto primero tienen que ganarse un puesto de titular en sus clubes».

Eran, en cierto modo, pullas indirectas contra dos jugadores emergentes del Bayern de Múnich: Urbig, llamado a suceder a Neuer, y Tom Bischof, posible sustituto de Kimmich, habían recibido muchos elogios últimamente por sus actuaciones con la selección alemana. Pero ninguno de los dos es, ni mucho menos, titular habitual en el Bayern. Aunque Urbig ha podido sustituir a Neuer cada vez con más frecuencia últimamente y, dada la propensión de este a las lesiones la pasada temporada, también tuvo que hacerlo. Bischof acumula ahora principalmente apariciones breves con el Bayern y esta temporada solo ha sido titular en dos ocasiones.

El seleccionador alemán Jürgen Klopp había enviado a casa al capitán Kimmich, según lo previsto, pero contra su voluntad, junto con gran parte del primer grupo de convocados, tras los dos primeros partidos de la Nations League contra Países Bajos y Grecia. En el tercer encuentro, ante Serbia, convenció el centro del campo formado por Aleksandar Pavlovic, Bischof y Florian Wirtz. La selección alemana también convenció en el partido de vuelta contra Grecia, aunque no pudo pasar del 0-0.

A raíz de ello, se produjeron debates en los medios sobre si se podía prescindir de Kimmich, también porque el jugador no había ofrecido una buena imagen en la derrota por 0-1 ante Grecia en Augsburgo. El futbolista, de 31 años, se mostró expresamente tranquilo el sábado tras el 2-2 ante el equipo de Augsburgo en el mismo lugar cuando se le preguntó por el debate sobre él en la selección alemana.

«Llevo once años aquí. Sé cómo funciona este negocio. Lo único en lo que puedo y debo concentrarme es en mi rendimiento. Eso es lo que hago. Es lo que he hecho durante los últimos once años. Y seguiré haciéndolo. Al final, siempre juegan los mejores. En los últimos diez años se me ha dado bastante bien estar entre ellos», dijo.

¿Se puede prescindir de Joshua Kimmich en la selección alemana? Eberl: «Es completamente absurdo»

Mientras tanto, Max Eberl, director deportivo del Bayern, salió con firmeza en defensa de Kimmich. «He visto que se han puesto en duda las cualidades de Joshua Kimmich. Me parece completamente absurdo», afirmó Eberl. «Es un líder que da un paso al frente. Sí, de algún modo también es la cara visible de una selección que no ha tenido mucho éxito en los torneos de los últimos años. Pero, para mí, Joshua Kimmich es un jugador alemán extraordinario. Deberíamos alegrarnos de tener a un futbolista así en nuestras filas».

Hoeneß no solo tuvo palabras contundentes para quienes dudan de Neuer y Kimmich. También se mostró molesto, tras el tropiezo del Bayern en Augsburgo y la oportunidad perdida de alcanzar el liderato, por lo que llamó «el chiste del año». Para él, se trata de que, tan poco tiempo después del inicio de la temporada, se celebre un larguísimo parón de selecciones por «una competición ridícula como la Nations League».

Desde el punto de vista de Hoeneß, esto es «una catástrofe» para los equipos que aportan muchos internacionales: «Hemos tenido a 18 jugadores de viaje. Es completamente normal que así se pierda el ritmo».

Getty Images



