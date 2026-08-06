Jan-Christian Dreesen, presidente de la junta directiva del Bayern de Múnich, se mostró entusiasmado por la demanda extremadamente alta de entradas del FCB para la próxima temporada. "La cantidad de solicitudes de entradas que estamos recibiendo actualmente es absolutamente increíble", dijo Dreesen en un acto de prensa en Múnich. El Allianz Arena, en la capital bávara, lleva muchos años colgando el cartel de completo en cada partido de Bundesliga en casa, y por supuesto también será así la próxima campaña.

¿La razón? La demanda supera con claridad el aforo del estadio, que es de 75.000 espectadores. Como ejemplo extremo, Dreesen citó el duelo con el Borussia Dortmund, para el que informó de "casi 350.000 solicitudes". Con ello, los muniqueses podrían haber llenado su estadio casi cinco veces.

Incluso para el partido en casa menos popular hubo, según Dreesen, 135.000 solicitudes de entradas, aunque el dirigente del Bayern no quiso revelar quién es el rival en ese duelo. "Podríamos llenar cualquier estadio del país con nuestros propios aficionados, también en los partidos fuera de casa. Eso no es arrogancia, sino simplemente un hecho", afirmó.

¿Cuánto cuesta un abono de temporada en el Bayern de Múnich?

Dreesen detectó una evolución extremadamente positiva desde que asumió su cargo en el FCB. "Es completamente una locura. En los 14 años que llevo aquí, nunca había vivido algo así", señaló. Además, en cuanto a los precios de las entradas, los muniqueses son uno de los clubes más favorables para los aficionados: el abono de temporada más barato para el Allianz Arena cuesta solo 180 euros, con lo que el club ocupa la segunda posición de la Bundesliga, por detrás del Hoffenheim.

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El viernes 28 de agosto, el Bayern recibirá al VfB Stuttgart en el arranque de la temporada de la Bundesliga, en la reedición de la final de la copa, en un Allianz Arena con todas las entradas agotadas.