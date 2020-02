Toshack en Goal: "Bale no da entrevistas pero sus números son inmejorables en el Real Madrid"

El ex entrenador del Real Madrid y la Real Sociedad analiza el duelo entre ambos equipos en los cuartos de la Copa en el que no estará el galés.

John Benjamin Toshack es uno de los entrenadores que mejor conoce a la y a la . El galés pasó por el banquillo de ambos clubes en dos etapas distintas, ganó títulos en el Bernabéu y Anoeta y es un analista de excepción en Goal para el duelo de cuartos de final de la entre merengues y vascos que se disputa este jueves en el coliseo blanco.

El técnico galés ha vivido estos duelos desde los dos banquillos y asegura que en el Madrid saben que no pueden confiarse ante los vascos. “La Real ha sufrido un resultado malo en el anterior partido pero con Imanol va por buen camino. Los partidos entre la Real Sociedad y el Real Madrid sé por experiencia que siempre son muy competidos. Siempre hay muchas ganas. Los de San Sebastián suelen hacer buenos partidos contra el Madrid y saben que cuando juegan contra el Real tienen trabajo”, comentó en exclusiva a Goal .

La eliminatoria se decidirá a partido único y Toshack cree que jugar en el Bernabéu da ventaja al Madrid pero cree que el formato que se estrena esta temporada hace el torneo más atractivo para los aficionados: “Por supuesto es una ventaja para el Real Madrid pero estoy a favor del partido único. Como en con la , que es el mejor torneo que hay. A un partido para los aficionados es muchísimo más interesante. Antes a dos partidos hemos visto a los equipos grandes jugar fuera de casa sin sus estrellas y era algo que no me gustaba. Me gusta mucho la fórmula”.

En 1987, Toshack se convirtió en el último técnico que ganó la Copa con la Real y un año después repitió en la final eliminando al Real Madrid en la semifinal con una recordada goleada en el Bernabéu, un campo tan complicado como motivante para los equipos que lo visitan.

“Si hay un partido complicado siempre es contra el Real Madrid pero, por otro lado y te hablo desde mi experiencia en la Real, la motivación extra es tremenda cuando he tenido que jugar contra el Real Madrid. Me acuerdo que la última vez que ganamos la Copa fue en el 87 contra el y el año siguiente tuvimos que jugar contra el Real Madrid las semifinales y creo que ganamos 4-0 en el Bernabéu y fue histórico. El Real Madrid debe tener cuidado con la Real Sociedad en este partido”, analiza.

En el duelo copero no estará, tras quedarse fuera de la convocatoria, Gareth Bale, un jugador al que conoce bien tras coincidir en la Selección de y defiende su rendimiento en el Real Madrid: “Lo único que veo es que Bale ha sufrido con las lesiones. En el Madrid siempre te miran con lupa, siempre critican a alguien y Bale por una razón u otra, no ha hecho muchas entrevistas pero el rendimiento de Bale es imposible criticarlo. Hay que tener en cuenta su mala fortuna con las lesiones pero ves sus números en el Madrid en cuanto a goles por partido y títulos y son inmejorables”.

Otro de los grandes aliciente del partido será la vuelta de Odegaard al Bernabéu y Toshack considera al noruego como un jugador decisivo para los donostiarras: "Esta temporada parece que el Real Madrid se está tomando muy en serio la Copa, también lidera y aspira a ganar la Champions pero el que fuera preparador merengue cree que será complicado aspirar a ganar el triplete por la acumulación de partidos: “Sólo hay que ver los pocos equipos que han ganado los tres títulos en una temporada, es muy difícil. Pero si hay un equipo que puede hacerlo son los Bayern de Múnich en o el Real Madrid o el en . Hay mucha acumulación de partidos y es una prueba enorme para una plantilla y por eso casi ningún equipo lo ha hecho”.

En lo que se refiere al gran rendimiento del Madrid este curso, el entrenador elogia la labor de Zidane en el banquillo blanco. “Es muy difícil criticar a Zidane. No soy un experto en el Real Madrid pero sí veo que criticar a Zidane me parece una equivocación. Con lo que ha hecho, ya ha demostrado de sobra”, sentencia.