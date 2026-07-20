Torres, tras las críticas: «Mi valor vuelve a ser de 47 millones... y Messi contribuyó a la tensión»

Ferran Torres, delantero del Barcelona, marcó el gol de la victoria de España en la final del Mundial 2026 contra Argentina.

Torres pasa a la historia como el hombre que dio a España su segunda estrella.

Repitió la gesta de Andrés Iniesta en 2010: aprovechó un pase de Nico Williams en el segundo palo para batir a la defensa argentina y dar el título a su selección.

Tras el partido, Torres admitió a«Sport» que, pese a las críticas recibidas durante el torneo, siempre confió en anotar el tanto que daría a España su segunda estrella.

«He recibido muchas críticas a lo largo del Mundial, pero el destino está escrito, y gracias a Dios que siempre me da fuerzas para seguir adelante», afirmó Torres.

Reconoció que la presencia de Lionel Messi complicó el partido, pese a la superioridad española.

Y añadió: «Todas las finales son difíciles, pero cuando Messi está en el equipo rival, eso te provoca cierta tensión. Aun así, confiamos en nosotros mismos».

Reconoció que España sufrió hasta el final para sentenciar el encuentro.

El delantero del Barcelona, elegido mejor jugador de la final, afirmó que el gol de la victoria no era solo suyo, sino de todos los españoles.

Y concluyó: «Este gol es de 47 millones de personas… Estaba escrito en el destino. Estaba escrito que ganáramos».