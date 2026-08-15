Ferran Torres expresó su alegría por su traspaso oficial a las filas del Paris Saint-Germain durante el mercado de fichajes veraniego en curso.

Ferran Torres se convirtió en el quinto fichaje más caro de la historia del Barcelona, tras haberse trasladado al Parque de los Príncipes a cambio de 50 millones de euros.

Torres declaró, en unas manifestaciones destacadas por el diario español Mundo Deportivo: "Estoy muy contento de empezar una nueva aventura con un club ambicioso como el Paris Saint-Germain. Quiero agradecer al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique por darme la oportunidad de unirme a este equipo, al que espero ayudar a conquistar el mayor número de títulos posible".

Y añadió: "Es cierto que, desde que ganamos la Copa del Mundo, las cosas han ido muy rápido. Apenas hemos tenido vacaciones para asimilarlo. Pero en el mundo del fútbol todo va a máxima velocidad, y ya tenemos que centrarnos en la nueva temporada. Me uno a un equipo ambicioso y debo estar a la altura de las expectativas, ayudar a mis compañeros en la medida de lo posible y también intentar dar mucha alegría a estos aficionados extraordinarios".

Al ser preguntado por Luis Enrique, Ferran no dudó en describir al entrenador como "un padre en el mundo del fútbol", expresando su deseo de poder devolverle la confianza con goles y buen rendimiento.

Y prosiguió: "Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre depositó una gran confianza en mí. Hoy, tener la oportunidad de volver a entrenar bajo su mando me llena de ilusión y me hace estar muy motivado para afrontar este proyecto. Creo que es un entrenador que sabe muy bien cómo orientar al jugador, lo entiende y confía en él, incluso cuando el propio jugador no lo cree del todo. Sabe cómo motivarte para dar lo mejor de ti. Eso es algo muy positivo y, sobre todo, sabe cómo hacer aflorar todo tu potencial".

Y concluyó: "Quiero volver a ganar todos los títulos posibles, hacer felices a los parisinos, marcar muchos goles, dar muchas asistencias decisivas y, sobre todo, prolongar esta racha de victorias".