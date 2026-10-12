Torreira advierte al Barcelona: nos enfrentamos a los mejores del mundo, pero estamos acostumbrados a las noches de Champions

A pocas horas de que el Galatasaray reciba al Barcelona en una de las noches más calientes de la Champions League, Lucas Torreira salió a encender el ambiente con declaraciones cargadas de un gran respeto y de una amenaza aún mayor, asegurando que su equipo no renunciará a su identidad ofensiva ni siquiera ante lo que definió como "el mejor equipo del mundo en este momento".

Lucas Torreira, centrocampista del Galatasaray, que recibe al Barcelona en la Champions League, declaró en la conferencia de prensa previa al partido: "Vamos a enfrentarnos al mejor equipo del mundo en este momento", aunque también advirtió: "No vamos a cambiar nuestro estilo de juego".

Torreira considera que "para ganar, tenemos que dar nuestro mejor rendimiento", y se muestra confiado en las posibilidades de su equipo en Estambul.

Y añadió: "Estamos acostumbrados a esto; ya lo hemos hecho en noches de Champions League. Este equipo ha demostrado a lo largo de los años que es un equipo fuerte que sabe cómo imponerse ante las dificultades y frente a equipos grandes como este. Esperamos vivir una gran noche".

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También dirigió un mensaje directo a la afición del Galatasaray: "Es importante contar con el apoyo de la gente".

El centrocampista uruguayo aseguró que la motivación está presente sin necesidad de palabras adicionales: "Tenemos una motivación enorme; a veces no hace falta demasiada motivación en partidos como este. Creemos que será una gran noche y le daremos a nuestra afición un motivo para alegrarse".

Mensaje de advertencia al centro del campo del Barcelona

Torreira puso el foco especialmente en el punto fuerte del Barcelona: "Tienen a los mejores jugadores en el centro del campo e intentan controlar el partido mediante la posesión. Buscan desgastar a sus rivales para poder atacar y hacerles daño".

Y cerró sus declaraciones reafirmando la identidad turca: "Prepararemos el partido de la misma manera que lo hacemos ante cualquier equipo, incluso si es el Barcelona. No vamos a cambiar nuestra forma de defender atacando y, cuando recuperemos el balón, intentaremos hacerles daño".







