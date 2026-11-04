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Europa League
team-logoTorreense
Dr. Magalhaes Pessoa
team-logoArarat Armenia
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Torreense vs. Ararat Armenia hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Torreense vs Ararat Armenia
Torreense
Ararat Armenia
Europa League

En la Europa League, el Torreense se enfrenta al Ararat Armenia. Pero ¿qué canal emite el partido hoy en directo por televisión y dónde puede verse en streaming?

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EspañaMovistar+
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la cadena oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de retransmisión.
  • Regístrese e identifique la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la cadena oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

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Torreense vs. Ararat Armenia: hora de inicio

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Europa League - Jornada 4
Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense vs. Ararat Armenia en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Torreense y Ararat Armenia?

Torreense llega a este duelo con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó sin goles ante Portimonense. En el plano europeo, sufrió una contundente derrota por 1-4 ante Ferencvaros y otra por 1-2 frente a Sunderland. En esos cinco partidos, Torreense marcó tres goles y encajó siete.

Ararat Armenia suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente, el club venció por 3-0 a Gandzasar. En la Europa League, Ararat perdió sus últimos encuentros con claridad: 0-4 ante AZ Alkmaar y 1-3 frente a Bialystok. En la liga armenia, en cambio, el equipo ha mostrado regularidad, con tres victorias y ninguna derrota.

TOR

TOR - Formulario

TON
L1-0
SUN
L1-2
FTC
L4-1
AMA
W1-0
POR
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AMY

AMY - Formulario

JAG
L3-1
BKM
W0-1
AZ
L0-4
ART
W2-1
GAN
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Torreense vs. Ararat Armenia: alineaciones

Torreense contra Ararat Armenia alineaciones probables

Manager

  • L. Tralhao

Torreense vs. Ararat Armenia: estado de forma

TOR

TOR - Formulario

TON
L1-0
SUN
L1-2
FTC
L4-1
AMA
W1-0
POR
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AMY

AMY - Formulario

JAG
L3-1
BKM
W0-1
AZ
L0-4
ART
W2-1
GAN
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Torreense vs. Ararat Armenia: balance de enfrentamientos directos

Torreense vs. Ararat Armenia: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
W
W
W
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
L
W
W
12
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
13
LyonLyonOL
320156-16
L
W
W
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
W
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
D
L
W
16
Sparta PragaSparta PragaSPP
311153+24
L
D
W
17
Levski SofíaLevski SofíaLES
31113304
W
D
L
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
20
NEC NimegaNEC NimegaNEC
311158-34
W
D
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
311136-34
D
L
W
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
W
L
L
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
W
L
L
24
AC MilánAC MilánMIL
310245-13
L
W
L
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
L
D
L
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
L
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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