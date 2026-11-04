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La Europa League por televisión

Torreense vs. Ararat Armenia: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

Torreense vs. Ararat Armenia en directo hoy: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Torreense y Ararat Armenia?

Torreense llega a este duelo con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó sin goles ante Portimonense. En el plano europeo, sufrió una contundente derrota por 1-4 ante Ferencvaros y otra por 1-2 frente a Sunderland. En esos cinco partidos, Torreense marcó tres goles y encajó siete.

Ararat Armenia suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente, el club venció por 3-0 a Gandzasar. En la Europa League, Ararat perdió sus últimos encuentros con claridad: 0-4 ante AZ Alkmaar y 1-3 frente a Bialystok. En la liga armenia, en cambio, el equipo ha mostrado regularidad, con tres victorias y ninguna derrota.

Torreense vs. Ararat Armenia: alineaciones

Torreense vs. Ararat Armenia: estado de forma

Torreense vs. Ararat Armenia: balance de enfrentamientos directos

Torreense vs. Ararat Armenia: las clasificaciones