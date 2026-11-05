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La Europa League en televisión

Torreense vs. Ararat Armenia: hora de inicio

Europa League - Jornada 4 5 nov 2026 - 15:00 Dr. Magalhaes Pessoa

Cómo ver hoy en directo el Torreense vs. Ararat Armenia: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Torreense y el Ararat Armenia?

El Torreense llega a este duelo con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su encuentro más reciente terminó sin goles ante el Portimonense. En Europa, sufrió una abultada derrota por 1-4 ante el Ferencvaros y otra por 1-2 frente al Sunderland. En esos cinco partidos, el Torreense marcó tres goles y encajó siete.

El Ararat Armenia suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. En el más reciente, el club ganó 3-0 al Gandzasar. En la Europa League, perdió con claridad por 0-4 ante el AZ Alkmaar y por 1-3 frente al Bialystok. En cambio, en la liga armenia ha mostrado regularidad, con tres victorias y ninguna derrota.

Torreense vs. Ararat Armenia: alineaciones

Torreense vs. Ararat Armenia: estado de forma

Torreense vs. Ararat Armenia: balance de enfrentamientos directos

Torreense vs. Ararat Armenia: las clasificaciones