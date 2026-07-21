La estrella francesa del Bayern Múnich, Michael Olise, de 24 años, afronta una crisis personal inesperada tras su regreso de Estados Unidos, después de que una mujer alemana de origen marroquí revelara la existencia de una hija suya de 20 meses, en medio de una disputa legal sobre la manutención y el reconocimiento pleno de la niña.

El diario alemán "Bild" publicó en su portada el testimonio de Fatima Sonnbrecher, de 34 años, residente en Düsseldorf, quien aseguró que mantuvo una relación sentimental con el jugador hace cuatro años, cuando militaba en el Crystal Palace inglés, y que se prolongó durante dos años antes de que descubriera su embarazo dos semanas después de su separación.

La prueba de paternidad, realizada en Múnich, confirmó que Olise es el padre de la niña Alia Nour, aunque Sonnbrecher acusó al jugador de negarse a ver a su hija y a pagar la manutención adecuada, señalando que sus abogados ofrecieron en un principio solo 836 euros mensuales, para luego elevarla a 2.000 euros, sin que ella haya recibido cantidad efectiva alguna desde hace dos años.

Sonnbrecher declaró al diario: "Me duele ver su dureza hacia su hija; no habla conmigo directamente, sino que envía a sus abogados, quienes le aconsejaron no ver a la niña, e incluso uno de ellos me sugirió comprarle ropa de segunda mano".

Por su parte, el equipo legal de Olise negó estas acusaciones, asegurando que el jugador ofreció ayuda desde el principio y sigue abierto a alcanzar un acuerdo amistoso, y revelando que Sonnbrecher reclamó una manutención mensual de 60.000 euros ante los tribunales franceses sin éxito, mientras que Olise ofreció pagar una cantidad que supera el máximo permitido legalmente en Alemania.

Este escándalo llega en un momento delicado para el centrocampista ofensivo, que fue el jugador con el mayor número de asistencias en el Mundial 2026, mientras su nombre suena con fuerza en los pasillos del Real Madrid, que busca ficharlo para que se una a su amigo Kylian Mbappé en la capital española, lo que convierte esta revelación pública en un duro golpe para un jugador conocido por su inclinación a la privacidad.