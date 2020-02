Gallardo y Alfaro, en el TOP 10 del ranking mundial de entrenadores

Según la clasificación que realiza cada semana el sitio Football World Rankings, el DT de River y el ex-Boca están entre los mejores del planeta.

Según la clasificación que realiza semanalmente el sitio especializado Football World Rankings, dos entrenadores argentinos se ubican entre los diez mejores del mundo. Se trata de Marcelo Gallardo, de River, y Gustavo Alfaro, que dirigidó a Boca hasta diciembre del 2019.

Si bien ya había mejorado su ubicación y hasta había llegado al primer puesto gracias a la final de la que alcanzó el Millonario el semestre pasado, el DT ahora está segundo y sigue reafirmando su lugar en el podio del ranking luego de los resultados que sus dirigidos están obteniendo en el arranque del 2020. Por su parte, el extécnico del Xeneize se ubica en el octavo puesto.

Pero Gallardo y Alfaro no son los únicos argentinos del ranking: dentro de los 50 primeros, aparecen también Diego Simeone ( ) en el 11° puesto y Jorge Sampaoli (ex-Santos de ) en la posición número 48.

¿CÓMO SE CALCULA EL RANKING MUNDIAL?

Según explican en el sitio Football World Ranking, todas las clasificaciones (clubes, goleadores y entrenadores) se calculan de forma idéntica: el cálculo se establece igual que, por ejemplo, el Ranking ATP de Tenis, lo que significa que sólo se toman en cuenta los resultados de los encuentros de las últimas 52 semanas y cada lunes se actualizan con los resultados de la semana anterior, mientras que los resultados de la semana correspondiente hace un año pierden su valor

Los puntos del Ranking Mundial se ganan en 40 ligas superiores seleccionadas y 10 torneos de clubes internacionales en todo el mundo. Los resultados del partido se ponderan cuando se convierten en Puntos de Clasificación Mundial porque: no todos los partidos son igual de importantes; no todas las competiciones nacionales o internacionales de copas son igual de fuertes; no todas las competiciones nacionales tienen un número igual de partidos para jugar; no todas las Confederaciones de la FIFA son igual de fuertes.

Por este motivo, los puntos del Ranking Mundial se calculan de forma diferente para partidos nacionales e internacionales. El acumulado de los puntos nacionales e internacionales determina el total de puntos del Ranking Mundial.

TOP 10 | Ranking mundial de entrenadores

10- Fabio Cannavaro (Guangzhou Evergrande) | 9002 pts

9- Thomas Tuchel ( ) | 9134 pts

8- Gustavo Alfaro (Boca) | 9375 pts

7- Jorge Jesus (Flamengo) | 9671 pts

6- Renato Gaúcho (Gremio) | 9911 pts

5- Pep Guardiola ( ) | 10764 pts

4- Maurizio Sarri ( ) | 12365 pts

3- Ernesto Valverde ( ) | 12666 pts

2- Marcelo Gallardo (River) | 12816 pts