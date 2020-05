Toño Rodríguez llegó a pensar en el retiro

La falta de minutos y un error pusieron en duda la continuidad de Rodríguez Romero en las canchas.

José Antonio Rodríguez, portero de , reveló que puso en la mesa la posibilidad de dejar las canchas luego del Mundial Sub17 de 2009 así como en 2017.

“En el Mundial Sub-17 de Nigeria me metí un autogol horrible y me plantee si era bueno para el futbol. Llegué a ver todo lo que decía de mí, y me dolió”, mencionó en entrevista con TUDN .

Luego de su salida de Chivas en 2017 para pasar por León y de Tijuana, Rodríguez Romero también pensó en el adiós, aunque para el Apertura 2018 recuperó regularidad.

Más equipos

“Hace dos años también me cuestioné si seguir en el futbol pero tuve la bendición de llegar a y volver a jugar”, explicó Toño, portero que se ha adueñado de la titularidad en la portería del Guadalajara.

El canterano del Rebaño vive su mejor momento con el conjunto tapatío, dejando en la banca a un Raúl Gudiño que había llegado proveniente de Europa en 2018 y ansía tener minutos para el Apertura 2020,