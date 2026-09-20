El Real Madrid perdió ante el Atlético de Madrid en el derbi de la capital (1-2), en el estadio Riyadh Air Metropolitano, con lo que el equipo de José Mourinho encajó un nuevo golpe en la carrera por la Liga, al quedar a 6 puntos del líder, el Barcelona.

El Real Madrid no logró generar un peligro real sobre la portería de Jan Oblak, mientras que el Atlético aprovechó el error del defensa Dean Huijsen, que fue expulsado tras la señalización de un penalti a favor de Giuliano, que Grimaldo consiguió transformar, para dar a los locales la ventaja en el partido.

Mourinho intentó cambiar la fisonomía del encuentro desde el banquillo, en busca de la remontada en el marcador, pero los cambios que realizó no lograron generar el efecto esperado, antes de que Jonathan David añadiera el segundo gol para el Atlético de Madrid, tras un magnífico pase de Giuliano, con lo que el equipo de Diego Simeone dejó buena parte del derbi resuelto.

El derbi despertó un amplio interés, especialmente por la polémica arbitral que rodeó al partido. El periodista Tomás Roncero, cercano al Real Madrid y colaborador del diario As y del programa El Chiringuito, fue uno de los que más atacaron las decisiones de Ortiz Arias, a través de su cuenta personal en la plataforma X.

Roncero comenzó sus críticas al árbitro de forma temprana, señalando una de las entradas que no fue sancionada con tarjeta amarilla, y escribió: "Se le perdonó la amarilla a Pena en apenas un cuarto de hora. Todo bien, José Luis".

El periodista no se quedó en ese episodio, sino que continuó registrando lo que consideró errores arbitrales sucesivos durante el derbi, señalando una entrada de Kang-in Lee, así como la entrada de Cuti Romero sobre Jude Bellingham, además de otros dos episodios relativos a Baena.

Roncero dijo: "Y se le perdonó a Kang-in. Además de Cuti Romero con Jude. Y las dos amarillas que se le perdonaron a Baena. El escandaloso trabajo de García Ortiz. El Atlético debería haberse ido al descanso con 8 jugadores".

Roncero subió aún más el tono y llegó a describir la actuación de Ortiz Arias como "la Negreira en estado puro", en alusión a su dura crítica a la forma en que el árbitro dirigió el partido.

El periodista volvió a hablar concretamente del episodio de Cuti Romero, considerando que el defensa del Atlético merecía la expulsión, y escribió en la plataforma X: "La escandalosa tarjeta roja que se le perdonó a Cuti Romero. Un vergonzoso amaño arbitral.".

Para cerrar su comentario sobre el partido, Roncero describió el derbi como "puro sarcasmo", aclarando que su discurso no tenía que ver con el nivel mostrado por el Real Madrid, sino con lo que consideró una clara polémica arbitral.