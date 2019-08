Tomás Boy lamenta que Chicharito no escogiera un mejor equipo

El timonel Rojiblanco llenó de elogios al atacante del West Ham, deseando que algún día vuelva al Rebaño.

Para Tomás Boy, Javier Hernández continúa siendo una ilusión intacta para reforzar a . Tanto el Jefe como Amaury Vergara han externado el deseo por repatriar a Chicharito, quien actualmente milita con el United de . A la par, han tenido que mirar de reojo cómo Tigres se reforzó con Carlos Salcedo y Diego Reyes, así como América con Giovani Dos Santos y Guillermo Ochoa.

En el mismo sentido, Boy Espinoza lamentó que no pudiera brillar en el fútbol de Inglaterra como parte de una mejor institución. “Me hubiera gustado que escogiera un mejor equipo para tener un mejor rendimiento, pero es un jugador fabuloso, me encantaría que pudiera venir (Chicharito a Chivas)”, mencionó en conferencia de prensa.

“Sería padrísimo. Claro (que interesa). Cabe (en Chivas), claro que cabe, los buenos jugadores caben en mi equipo. Chicharo es un goleador fabuloso, claro que cabe”, agregó Tomás.

Mucho talento en los pies, pero poco al momento de expresarse 😅😂🤣 Igual entendimos lo que querían decir... o ¿no? 🤔 pic.twitter.com/83sVLH2ud6 — Goal en español (@Goal_en_espanol) August 25, 2019

Detalló que Amaury Vergara “está pensando en hacer de Chivas un equipo muy grande, me lo ha comentado y la exigencia está en ese nivel, no crean que no me exigen”. El timonel rojiblanco destacó las contrataciones que hicieron para este torneo, más allá del rendimiento que han tenido.

“Nos reforzamos bastante bien. (Oribe) Peralta por diez años dominó la liga. La calidad de (Oswaldo) Alanís. Una cosa es que no esté en su nivel, pero tiene calidad de selección, jugó en Europa, para mí es un tremendo jugador o el caso de este chico, (Antonio) Briseño, su actitud en el campo es tremenda, no creo que haya muchos centrales mejores que él”, puntualizó.