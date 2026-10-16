Salem Al Dawsari, capitán del Al Hilal, y Firas Al Buraikan, delantero del Al Ahli, devolvieron el dominio del fútbol saudí en los premios a lo mejor del continente asiático, 21 años después.

La Confederación Asiática de Fútbol anunció este viernes la nominación de tres jugadores en la lista final del premio al mejor jugador de Asia de 2026: Al Dawsari y Al Buraikan, además del portero iraní Alireza Beiranvand.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", esta es la tercera vez que dos jugadores saudíes son nominados al premio al mejor jugador de Asia, después de los años 1996 y 2005.

El periódico explicó que el delantero Youssef Al Thunayan y el portero Mohammed Al Deayea fueron nominados al premio al mejor jugador de Asia en 1996, junto a los iraníes Khodadad Azizi y Ali Daei, y al surcoreano Ko Jeong Won.

Y pese a la nominación de jugadores saudíes, fue el iraní Khodadad Azizi quien logró ganar el premio, después de liderar a la selección de su país hasta las semifinales de la Copa Asiática 1996, torneo que conquistó Arabia Saudí.

La segunda ocasión fue en 2005, cuando los saudíes Sami Al Jaber, leyenda del Al Hilal, y Hamad Al Montashari, estrella del Al Ittihad, fueron nominados al premio al mejor jugador de Asia, junto al uzbeko Maksim Shatskikh.

Sin embargo, el nombre de Sami Al Jaber fue eliminado de la lista final 24 horas antes de la gala de clausura, debido a que no podía asistir, por lo que Hamad Al Montashari consiguió ganar el premio.

Cabe recordar que la gala de la presente edición de los premios a lo mejor de Asia se celebrará el próximo 19 de noviembre en Bangkok, capital de Tailandia.