Tom Cruise desata la polémica en la final del Mundial: ¿Qué ha dicho? ¡Vaya sorpresa!

El apasionado discurso que Tom Cruise pronunció antes de la final del Mundial entre España y Argentina dividió a los aficionados: unos se sorprendieron por su presencia y otros elogiaron que usara el término correcto para el juego.

Desde el centro del campo del «MetLife Stadium», el actor de 64 años habló de la unión mundial y afirmó: «Hace más de 30 días, 48 países emprendieron un viaje que cruzó océanos, traspasó fronteras y entremezcló culturas, y nos demostró a todos por qué este deporte pertenece al mundo entero».

Sin embargo, quienes solo querían ver fútbol rechazaron su intervención. Un usuario escribió en redes: «El discurso de Tom Cruise fue ridículo», y otro se preguntó: «¿Por qué da Tom Cruise un discurso antes de la final del Mundial? ¡Ya basta!», mientras que un tercero se indignó: «¿Qué tiene esto que ver con el fútbol?».

Sin embargo, la estrella de «Misión Imposible» acertó al usar el término correcto, «football», en lugar de «soccer», lo que agradecieron los aficionados no estadounidenses.

Esta elección lingüística provocó una oleada de elogios en las redes, donde un seguidor escribió: «¡Ha llamado a la Copa del Mundo “fútbol” y no “soccer”, qué sorpresa!», «Al menos lo ha llamado “fútbol” y no “soccer”» y «Lo ha llamado “fútbol” y no “soccer”, que todo el mundo lo asimile».

Algunos seguidores consideraron que el uso por parte de Cruise del término internacional pone fin a la larga polémica sobre la denominación correcta del deporte, y uno de ellos comentó: «Se acabó, la polémica se ha zanjado por fin».

La presencia de estrellas de Hollywood en grandes eventos deportivos es una tradición estadounidense, aunque muchos aficionados prefieren centrarse en lo deportivo.