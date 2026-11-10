¡Tom Brady se marcha! El icono de la NFL rompe sus vínculos con el Birmingham City pese a que el club lidera la Championship

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Tom Brady, siete veces campeón de la Super Bowl, ha roto oficialmente sus vínculos con el Birmingham City tras tres años como accionista minoritario del club de St Andrew's. El icono de la NFL, de 49 años, se marcha pese a que el Birmingham City se situó líder de la Championship tras vencer el sábado por 2-1 al Swansea City.

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La leyenda del fútbol americano pone fin a su vinculación con las Midlands

El club de las Midlands confirmó el lunes la salida de Brady, que deja su participación del 3,3 % y su cargo de presidente del consejo asesor de la entidad. El exquarterback se unió a su amigo y socio Tom Wagner durante la adquisición de agosto de 2023 encabezada por Knighthead Capital Management LLC. Aquella inversión llegó apenas seis meses después de que se retirara en febrero de 2023, tras una carrera de 23 temporadas como jugador.

El club agradece su aportación durante tres años

Cuando llegó al fútbol inglés, después de ganar seis anillos de la Super Bowl con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers, el tres veces elegido jugador más valioso de la NFL «estableció una alianza» que, según el club, supondría «tanto invertir [como] dedicar su tiempo y su amplia experiencia».

Al confirmar su salida en un comunicado oficial, el Birmingham City declaró: «El Birmingham City Football Club expresa su sincero agradecimiento a Tom Brady por su implicación con el club y su apoyo inquebrantable durante los últimos tres años».

«Fue realmente extraordinario contar con alguien de la experiencia y la pasión de Tom vinculado al club, y el club espera seguir construyendo sobre esa base, desde las instalaciones de entrenamiento hasta la comunidad de Birmingham».

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Un inicio turbulento dio paso al resurgir en segunda división

La etapa de Brady en Birmingham no estuvo exenta de polémica, especialmente durante la temporada 2023-24, cuando la fallida etapa de Wayne Rooney como entrenador, que duró menos de tres meses, terminó con el descenso a League One. Después de que el estadounidense cuestionara la ética de trabajo del exdelantero de Inglaterra en una serie documental, Rooney respondió calificando aquellas declaraciones de «muy injustas».

Próximos partidos STK Championship 10:00 BIR

Al margen del fútbol británico, el exquarterback sigue compaginando numerosos compromisos en el deporte y los medios de comunicación norteamericanos. Además de trabajar como analista principal de la NFL para FOX Sports con un contrato vigente hasta 2032, es accionista minoritario y asesor de los Las Vegas Raiders, y también posee una participación en la franquicia de la WNBA Las Vegas Aces.

Las aspiraciones de llegar a la Premier League siguen intactas

Pese a perder a su mediático inversor, el Birmingham llega al parón de selecciones de noviembre como líder del Championship por diferencia de goles, con 29 puntos en 15 partidos. Wagner, accionista mayoritario, mantiene su determinación de devolver al club a la Premier League mientras busca aprovechar su buena dinámica en la competición nacional. Además, ya existen planes a largo plazo para construir un nuevo estadio con capacidad para 62.000 espectadores en la ciudad.