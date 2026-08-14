Tolu, delantero del Ajax, reacciona al insólito incidente en el entrenamiento: "No quiero problemas"

Tolu Arokodare ha reaccionado por primera vez al presunto incidente durante un entrenamiento del Wolverhampton Wanderers. El delantero nigeriano se habría sentado en el campo de entrenamiento para forzar un traspaso, pero no quiere contar al Algemeen Dagblad qué fue exactamente lo que ocurrió.

La BBC informó anteriormente de que Arokodare había causado un gran revuelo en los Wolves. Después de que el atacante se quedara fuera de la convocatoria para un amistoso, durante un entrenamiento se habría sentado sobre el césped.

Según otros medios, no se quedó ahí. Un día después, incluso se habría recurrido a la seguridad para evitar que Arokodare volviera a interrumpir un entrenamiento.

El Algemeen Dagblad le plantea al nuevo delantero del Ajax esas versiones, pero Tolu mantiene la boca cerrada. "No puedo decirlo. Sigo teniendo contrato con los Wolves y tengo respeto por el club, los jugadores y los aficionados".

Al mismo tiempo, Arokodare sugiere que hay más detrás de la historia de lo que hasta ahora ha salido a la luz. "La verdad saldrá a la luz algún día. Y si no, Dios y yo la sabemos".

También salió el tema del mensaje de despedida de los Wolves, en el que se mencionó de forma destacada la colaboración fallida. "Ese comunicado me lo envió un amigo. Eso dice mucho. Sigo perteneciendo al club. ¿Qué puedo decir? No quiero meterme en problemas".

Después, a Tolu le preguntan si, con lo que sabe ahora, se arrepiente de algo. El atacante deja claro que no tendría ningún problema en asumir su responsabilidad si realmente hubiera hecho algo mal.

"Entonces pediría disculpas. Si hay tres palabras con las que no tengo ningún problema, son ‘please, thank you y sorry’. Nunca me reiría de eso. Si hago algo mal, pido disculpas".