Tolu Arokodare, revulsivo, da al Ajax una excelente posición de partida con un gol y una asistencia

El Ajax logró imponerse al FC Sion este jueves por la noche. En los Alpes suizos, el conjunto de Ámsterdam se llevó la victoria por 2-4. La próxima semana, el Ajax podrá sellar oficialmente su clasificación para la fase de liga de la Conference League, cuando se dispute la vuelta en Ámsterdam.

El partido en Suiza pudo verse este jueves por la noche en exclusiva a través de KIJK. Al menos, esa era la intención. A muchos espectadores no les funcionó la retransmisión o no pudieron verla hasta un cuarto de hora después del pitido inicial.

En ese cuarto de hora, los aficionados del Ajax ya se habían perdido mucho. Julian Brandt creyó sumar una asistencia a los seis minutos, pero Marcos Leonardo falló al rematar. Poco después hizo exactamente lo mismo en un centro desde la derecha.

El Sion se dejó ver por primera vez a los diez minutos. Winsley Boteli probó suerte desde unos veinte metros, fuera del alcance de Marc ter Stegen, pero el balón se estrelló en el poste.

Después, el Ajax dispuso de varias ocasiones por medio de Brandt y Steven Berghuis para abrir el marcador, pero no hubo premio. En la otra portería, el Sion sí acertó. Franck Surdez envió al fondo de la red un balón raso atrás al segundo palo: 1-0.

Tras el descanso, el Ajax puso las cosas en su sitio. Brandt enganchó un rechace de manera brillante a la escuadra y, poco después, Marcos Leonardo puso el 1-2 para el Ajax de cabeza tras un centro de Anton Gaaei.

Sin embargo, a veinte minutos del final el Sion volvió a igualar. Jorthy Mokio apenas contactó con su rival, pero aun así el árbitro señaló penalti. El VAR decidió no intervenir y, acto seguido, Ilyas Chouaref firmó el 2-2 desde los once metros.

Dos minutos más tarde, el recién ingresado Tolu Arokodare volvió a adelantar al Ajax. El delantero nigeriano cabeceó el balón desde bastante distancia por detrás del guardameta: 2-3.

En la recta final, el Ajax amplió aún más la diferencia ante el Sion. Tolu puso el balón a la espalda de la defensa para Davy Klaassen, que definió con muchísima sangre fría en el mano a mano con el portero y estableció el 2-4 definitivo.