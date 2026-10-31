Tolu Arokodare cree que el Ajax puede lograr grandes cosas esta temporada, según declara a Het Laatste Nieuws. Su confianza se debe, sobre todo, a la calidad de la plantilla.

Con fichajes como los de Julian Brandt y Marc ter Stegen, el director deportivo Jordi Cruyff llevó este verano a varios grandes nombres al Ajax. El objetivo está claro: proclamarse campeón de inmediato. «Tenemos una plantilla realmente extraordinaria», considera Tolu.

Brandt es el primer ejemplo que menciona. «Julian es increíblemente bueno en los partidos. Te deja con la boca abierta. Sabe perfectamente cuándo jugar de primeras y cuándo girarse».

«Ter Stegen, en cambio, me vuelve loco en los entrenamientos. A veces es francamente irritante ver los balones que consigue parar. Entonces hace como que abre la cremallera del bolsillo del pantalón para decirte que te tiene en el bolsillo. Te dan ganas de darle una bofetada», ríe Tolu.

También está encantado con el entrenador Míchel Sánchez. «Lo adoro. Adoro a todo el mundo aquí. El Ajax es como estar en el cielo. Las instalaciones de entrenamiento son excelentes, el estadio es precioso, la afición es increíble y me encanta el estilo de juego».

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«Rezo para que esto siga así. También trabajo duro para conseguirlo, porque no quiero ser un jugador de una sola temporada. Me dolería que dijeran eso de mí el año que viene. Quiero que el resto de mi carrera sea como esta temporada. Mantener un nivel alto constantemente es lo más difícil que hay».

Aunque Tolu se atreve a decir que espera que el Ajax ejerza su opción de compra, de unos veinte millones de euros, tampoco cree que su etapa en la Premier League haya terminado. «Creo que tengo las cualidades para jugar allí, sí. ¿Podría haberlo hecho mejor el año pasado? Por supuesto. Creo que todo el mundo puede hacerlo mejor en cualquier situación. Pero hice todo lo que pude. Simplemente, no salió bien».