Tolu Arokodare es recompensado por su buen inicio en el Ajax

Tolu Arokodare regresa a la selección de Nigeria. El delantero del Ajax ha sido convocado para los partidos de clasificación contra Madagascar (25 de septiembre) y Guinea-Bisáu (29 de septiembre), de cara a la Copa África del próximo año.

El seleccionador Éric Chelle quiere ver de cerca a Tolu en acción. El ariete del Ajax suma diez internacionalidades con Nigeria, con su última aparición ante la RD Congo en noviembre del año pasado.

Tolu se quedó fuera en las dos anteriores ventanas internacionales por decisión de Chelle. Esta vez, el espigado delantero sí está en la lista, aunque la competencia es fuerte. Victor Osimhen es normalmente la primera opción para el puesto de delantero centro de Nigeria. El ex del Feyenoord Cyriel Dessers no ha sido convocado.

Nigeria no se clasificó para el último Mundial y, por tanto, tiene mucho interés en sellar la clasificación para la Copa África. En cualquier caso, el arranque está siendo excelente, con nueve puntos en tres partidos. Los tres primeros de grupo C de la fase de clasificación avanzan a los play-offs.

La fase final de la Copa África se celebrará el próximo verano en Kenia, Tanzania y Uganda. A principios de este año se dio a conocer que el número de participantes se ampliará de 24 a 28 selecciones.

Nigeria alcanzó en 2024 las semifinales de la Copa África. La Costa de Marfil de Sébastien Haller fue entonces demasiado fuerte para las Super Eagles, que arrancan esta ventana internacional con Tolu.

Tolu está firmando un gran inicio de temporada en el Ajax. El delantero de 25 años suma cinco goles en ocho partidos y suele estar por delante de Kasper Dolberg y Marcos Leonardo.