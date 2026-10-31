Tolu Arokodare se siente actualmente como pez en el agua en el Ajax, según se desprende de su entrevista con Het Laatste Nieuws. El delantero de 25 años es enormemente popular en Ámsterdam.

Que sea tan querido no se debe solo a sus cualidades futbolísticas, sino también a su actitud fuera del campo. «Quizá algunas personas piensen que es una actuación, pero desde luego no es así. Pregúntale a cualquiera que me conozca cuál es mi mayor cualidad y te dirá: “Tiene un gran corazón”. Quiero ser esa persona que desea lo mejor para todos».

Hasta ahora, Tolu ha marcado nueve goles en catorce partidos oficiales. «Si no hubiera marcado esos goles, quizá no habrían sido tan amables conmigo», reconoce, antes de referirse a su compañero Marcos Leonardo.

«Me sabe muy mal por él. Si ves lo que se dice y se escribe sobre él… Espero que apenas se entere de todo eso. Por suerte, no domina demasiado ni el inglés ni el neerlandés».

Aunque Leonardo es un rival por el puesto de delantero, Tolu no lo ve así. Por eso sigue confiando en el brasileño. «Seguro que acabará marcando goles. A veces es difícil aislarse de todo ese ruido, sobre todo si eres delantero. A mí también me afectó la temporada pasada».

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Durante su etapa en el Wolverhampton Wanderers, Tolu también lo pasó «muy mal», según cuenta. «Llegué a los Wolves lleno de confianza. En algún momento la perdí. El equipo no funcionaba en absoluto y los resultados no eran buenos. En esas circunstancias, nadie puede destacar. Quieres seguir siendo positivo, pero eso te va desgastando».

En el Ajax, está volviendo a ser él mismo poco a poco. «Seguía sonriendo, pero mi familia notaba que había algo detrás de esa sonrisa. Había dejado de ser yo mismo. Gracias a su ayuda, a la de mis entrenadores de preparación mental, mis representantes, mis compañeros del Ajax y los entrenadores, noto que cada vez vuelvo a ser más yo mismo».