Tolu Arokodare acaparó todas las miradas el jueves por la noche en el Ajax, tanto dentro como fuera del campo. El delantero abrió el marcador y ayudó al equipo de Ámsterdam a vencer por 2-0 al Atalanta en la Liga Conferencia, pero fue después del partido, en la rueda de prensa, cuando provocó las mayores carcajadas. Un curioso intercambio con Willem Vissers, de de Volkskrant, hizo reír a toda la sala.

Durante la rueda de prensa, Vissers tomó la palabra y se presentó en inglés como «William». «Solo quiero decir que eres un tipo tremendamente amable», comenzó el periodista, impresionado por la modestia del delantero nigeriano. «No tienes un gran ego y elogias a otros jugadores. Eso es sencillamente fantástico».

A Tolu le sentaron especialmente bien esas palabras y agradeció al periodista sus elogios. «Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga», respondió el atacante antes de dirigirse, con una gran sonrisa, al resto de periodistas presentes: «¿Podéis ser todos como William, por favor?». El comentario provocó grandes carcajadas en la sala, tras lo cual otro periodista bromeó con que Vissers había puesto el listón muy alto para los demás.

Poco después también salió a relucir el futuro de Tolu, cedido por el Wolverhampton Wanderers al Ajax hasta el verano de 2027. El club de Ámsterdam, además, se reservó una opción de compra que, según se informa, ascendería a entre 18 y 20 millones de euros. «Eso es algo entre el Ajax y los Wolves; no puedo decir nada al respecto», respondió inicialmente con cautela el delantero cuando Mike Verweij, de De Telegraaf, le preguntó por la posibilidad de quedarse más tiempo en Ámsterdam.

Cuando Verweij insistió y le preguntó si él estaría dispuesto a fichar definitivamente, su respuesta fue clara: «Por supuesto que estoy abierto a ello. Me encanta estar aquí. La gente es fantástica, los aficionados son fantásticos, el equipo es fantástico, el club es fantástico y vosotros sois fantásticos. Pero William es aún más simpático», bromeó.

Tolu también habló con modestia de su importante gol contra el Atalanta. «Si eres jugador del Ajax, eres importante en cualquier caso, juegues de titular o no. Incluso si no juegas, eres importante, porque en los entrenamientos ayudas a tus compañeros a mejorar», explicó. «Simplemente estoy contento de haber podido ayudar a mi equipo con el primer gol y de haber contribuido a la victoria».

El delantero tuvo que conformarse inicialmente con un puesto en el banquillo contra el Atalanta, ya que Marcos Leonardo volvió a ser el elegido. «Soy una persona paciente. Por supuesto, todos quieren jugar y ser titulares, pero Leo jugó muy bien el partido anterior y el entrenador consideró que merecía empezar», contó Tolu. «Hoy también jugó bien, pero tuvo la mala suerte de no marcar. Cansó a los defensas y eso me permitió aprovecharlo después».

Tolu tampoco quiso hablar de una rivalidad con Leonardo. «No competimos entre nosotros, porque si juegas en el mismo equipo no puedes competir con un compañero. Si luchas contra él, no os ayudáis y el equipo no puede progresar», afirmó el nigeriano.







