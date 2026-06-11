«Todos somos hipócritas»... El seleccionador de Noruega sacude el Mundial de Estados Unidos antes del partido contra Irak

Ståle Solbakken, seleccionador de Noruega, criticó las medidas estadounidenses para el Mundial 2026 y habló de «hipocresía generalizada» tras la detención en Chicago del delantero iraquí Ayman Hussein.

Según la cadena estadounidense CBS, el jugador de los «Leones del Tigris» fue retenido durante siete horas por agentes de aduanas y de la guardia fronteriza a su llegada con la delegación iraquí.

En la rueda de prensa de este jueves en el campamento noruego, al ser consultado por la detención de Hussein, su primer rival en el torneo, Solbakken respondió: «Todos coincidimos en que fue innecesario y que se pudo gestionar mejor, pero todos somos hipócritas».

El técnico, de 56 años, añadió con tono severo: «Aun así, el Mundial se celebra aquí, y nosotros estamos aquí para jugar al fútbol».

Al pedírsele aclarar, añadió: «Todo, desde la tensión entre el país anfitrión y otro —en alusión a Irán— hasta problemas como este».

Sus palabras llegan tres días antes del regreso de Noruega al Mundial tras 28 años de ausencia.

El equipo de Erling Haaland debutará ante Irak el 16 de junio, se medirá a Senegal el 22 y cerrará el Grupo I frente a Francia el 26.