Jean-Marc Bosman no buscaba cambiar el fútbol. Su demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el RFC Lieja, la Federación Belga y la UEFA no pretendía enriquecer a todos los futbolistas profesionales —salvo a él mismo— ni convertirlo en un rebelde.

No buscaba “dar algo maravilloso” al fútbol, como dice hoy, ni pagar el precio más alto. “Tenía una vida caótica”: alcohol, deudas, depresión, una denuncia por violencia doméstica y constante falta de dinero. Revolucionó el fútbol, pero el fútbol ya no lo quería. «Es triste, pero desde el principio quisieron borrarme del mapa. Me ignoraron. Comprendí que se paga un precio cuando se ataca a un aparato de poder», afirma hoy.

Solo buscaba justicia para sí mismo: seguir jugando y fichar por el USL Dunkerque francés tras acabar su contrato con el RFC Lieja en 1990.

Bosman tenía 25 años y era un centrocampista ofensivo de talento medio formado en el Standard de Lieja. En las dos últimas temporadas apenas jugó 25 partidos en Primera con el RFC, su rival local. Estaba contento porque su contrato con el RFC terminaba, ya que los últimos meses habían sido duros. Había discutido con el entrenador y la directiva. El club le propuso renovar, pero solo le ofrecían unos 850 euros al mes, apenas una cuarta parte de su salario original. Era 1990, pero ¿850 euros para un futbolista de Primera en Europa Occidental? En aquel momento era ridículo: un obrero ganaba unos 1 000 euros. Entonces llegó la oferta del Dunkerque: segunda división, pero en Francia, país con más tradición futbolística, y en una ciudad fronteriza con su Bélgica natal. Una propuesta atractiva para un jugador como Bosman.

Sin embargo, su club, el RFC Lieja, exigió un traspaso millonario.

Sin embargo, el RFC Lieja pedía entre 600 000 y 800 000 euros por su traspaso, una cifra elevada para un jugador con el contrato vencido y al que habían ofrecido apenas el salario mínimo belga.

El Dunkerque no quiso o no pudo pagar esa cantidad, y el Lieja prohibió el traspaso. Bosman renunció a su estatus profesional, volvió al amateurismo y se marchó. Para mantenerse en forma jugó primero en un equipo francés de quinta división y, un año después, en uno de primera en la isla de La Reunión. Además, demandó a su exclub y a la Federación Belga de Fútbol por daños.

En lo deportivo, su carrera decayó: en Reunión no fue feliz y, al volver a Bélgica en 1992, ningún club lo fichó. Pidió el subsidio de desempleo, que le denegaron. Durante años vivió en el garaje de sus padres.





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La sentencia Bosman dividió el fútbol en un antes y un después.

En los tribunales tuvo más éxito. En 1990, la justicia belga dictaminó que su traspaso a Dunkerque no debía costar nada. Pero el club y la federación se opusieron: la UEFA sostenía que los tribunales ordinarios no tenían competencia en fútbol y que solo el fútbol podía decidir sobre el fútbol. Sin embargo, ni el club ni la UEFA contaron con la Unión Europea: la justicia belga y Bosman recurrieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que reconociera el derecho de los futbolistas profesionales a la libre circulación laboral. Clubes y federaciones protestaron y pintaron un panorama apocalíptico. «La Unión Europea intenta destruir el fútbol de clubes», vociferó el entonces presidente de la UEFA, Lennart Johansson, y quien luego sería presidente de la FIFA, Sepp Blatter, entonces secretario general, se presentó como salvador de los desfavorecidos: «¿Debemos permitir que los ricos se hagan más ricos y no decir nada al respecto?».

Pero fue inútil: en diciembre de 1995 llegó la sentencia que marcó un antes y un después en el fútbol.

Antes de la sentencia Bosman, los jugadores no eran empleados, sino siervos de sus clubes. Solo podían cambiar de equipo si su club lo autorizaba, aunque el contrato hubiera vencido. Después de la sentencia, los jugadores podían decidir libremente al terminar su contrato. Los clubes debían renovar cuanto antes, así que los salarios se dispararon.

Antes se pagaban indemnizaciones por traspaso; después, los jugadores sin contrato fichaban gratis —aunque solían exigir una prima de fichaje—.

Antes, los clubes fijaban casi a su antojo el precio de un jugador y su salario; después, los futbolistas se volvieron cada vez más caros.

Antes, los jugadores cobraban el salario mínimo; después, hasta los de talento medio se hicieron millonarios.

Antes había un cupo limitado de extranjeros por club: a principios de los 90, la mayoría de ligas europeas permitía solo tres. Tras la sentencia, ese límite cayó primero para los jugadores de la UE y luego para toda la UEFA: el 26 de diciembre de 1999 el Chelsea FC se convirtió en el primer equipo de una liga de primera división formado íntegramente por futbolistas extranjeros.

Mientras tanto, Jean-Marc Bosman apenas podía comprarse un helado.

Entonces el entrenador del Chelsea era el italiano Gianluca Vialli, que un año antes había llevado al equipo a ganar la Recopa como jugador-entrenador. Antes de la era Bosman, Vialli fue el fichaje más caro: en 1992 la Juventus pagó 17 millones de euros a la Sampdoria por él. Un año y medio después de la sentencia Bosman, el Inter de Milán pagó 26,5 millones de euros al Barcelona por Ronaldo; veinte años más tarde, los 222 millones que el PSG pagó al club azulgrana por Neymar batieron todos los récords.

La sentencia Bosman enriqueció a muchos jugadores y desplazó el equilibrio de poder en el fútbol a su favor. Al mismo tiempo, si Blatter tenía razón, consolidó el dominio de las cinco grandes ligas: Antes de la sentencia, en la primera mitad de los noventa, esas ligas concentraban algo menos del 80 % de los jugadores que acababan entre los diez primeros del Balón de Oro; después, el 98 % de los candidatos jugaba en Inglaterra, España, Italia, Alemania o Francia.

Jean-Marc Bosman, en cambio, no obtuvo nada. «Todos se benefician de mi lucha, menos yo», afirma. En 1996 jugó siete partidos con el RSC Visé de la segunda división belga. En 1999, nueve años después de iniciar el juicio y cuatro tras la sentencia, recibió 780 000 euros de indemnización por el fin prematuro de su carrera. El dinero se le acabó pronto; llegó a no poder ni comprarse un helado. Algunos futbolistas belgas, como Frank Verlaat y Marc Wilmots, donaron parte de sus ganancias para ayudarlo. Hoy recibe una ayuda mensual del sindicato Fifpro. «Todos conocen la regla Bosman, pero nadie al hombre», repite. «Soy un hombre sin rostro».

¿Volvería hoy a quejarse el rebelde a su pesar? «Le di algo maravilloso al fútbol, pero nunca recibí reconocimiento. Eso dolió», dice Bosman, «así que no, no lo repetiría. He sacrificado mucho».