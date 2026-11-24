Cómodo en el papel de villano en la Ligue 1

Weah se ha adaptado rápidamente a la intensa atención que rodea al Marsella y ha encontrado una fuente de motivación en la imagen divisiva del club. El extremo, que antes jugó en el Paris Saint-Germain y la Juventus, cree que la presión externa y el relato de los medios sobre el equipo no hacen más que reforzar la determinación de la plantilla. Weah ha señalado una clara diferencia en el trato que los periodistas dispensan al Marsella según sus resultados sobre el terreno de juego y sugiere que existe un deseo generalizado de verlo tropezar.

«Muchos medios quieren que pierda el Marsella, al cien por cien», afirmó Weah en una entrevista reciente. «Cuando perdemos, todos se nos echan encima y, cuando ganamos, nadie nos reconoce el mérito. El Marsella es un club odiado y, cuando ganas, no hay nada mejor que jugar en un club odiado. Me encanta estar en el lado al que odian porque eso te da impulso, ganas y hambre de triunfar y ganar cosas», declaró a The Guardian.

Esa mentalidad de sentirse asediado ha ayudado a Weah a rendir pese al complicado inicio de temporada del club. Según la visión del estadounidense sobre el fútbol francés, el Marsella es un club odiado.

Liderazgo y recuperación en la liga

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El impacto de Weah en Francia ha sido reconocido por el entrenador Bruno Genesio, que entregó al jugador de 26 años el brazalete de capitán a principios de este año. La decisión llamó la atención por el contexto extradeportivo relacionado con Pierre-Emile Hojbjerg, que siguió en el club tras rechazar un traspaso al Newcastle United en verano.

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Al describir esa dinámica, Weah calificó de maravillosa la capitanía compartida. El delantero estadounidense ha encontrado puntos en común con Genesio y se describe como una persona tranquila y con visión de futuro, igual que su entrenador.

Tras una etapa difícil en la que el Marsella ocupó puestos de descenso, una racha de cinco victorias consecutivas lo ha devuelto a la lucha por clasificarse para la Champions League. Weah reconoció que la afición es muy exigente porque se gasta el dinero que tanto le cuesta ganar para ver al equipo. También entiende que, cuando el club pierde, se resiente el ánimo de toda la ciudad, mientras que las victorias hacen que la ciudad vibre.

En busca de su camino con Estados Unidos

En el plano internacional, Weah atraviesa una etapa de transición tras un difícil Mundial de 2026 disputado en casa. Solo fue titular en un partido del torneo, la derrota ante Turquía, y no ha vuelto a jugar con la selección desde entonces. El extremo habló con franqueza de sus dificultades durante el verano: admitió que le daba demasiadas vueltas a las cosas y que, en las pocas oportunidades que tuvo, los pies dejaron de responderle.

Después de la reciente marcha de Mauricio Pochettino de la selección estadounidense para fichar por el Manchester United, el camino hacia su 54.ª internacionalidad dependerá de un sucesor aún por determinar, aunque Weah sigue siendo optimista sobre el futuro del equipo.

Weah tiene claro que no va a pedir un puesto en la selección y prefiere que hablen sus actuaciones con el club. «No quiero forzar nada ni suplicar», explicó sobre su situación internacional. «Estoy bien donde estoy. Si acabo volviendo a la selección, y no sé cuándo será, iré. Estoy centrado al cien por cien en el fútbol de clubes».