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Gustavo Varela es la gran sorpresa, la enorme sorpresa, de esta temporada en la Serie A. Ayer volvió a marcar y a dar espectáculo en la victoria por 3-0 de su Monza ante la Fiorentina. El portugués nacido en 2005 firmó un doblete cuyo mejor resumen fue su segundo gol, anotado con un espléndido taconazo. Con los dos tantos de ayer, Varela suma 11 goles en esta liga y ocupa ahora el segundo puesto de la tabla de goleadores, por detrás de Donyell Malen, líder con 12.

EL INTER, EN PRIMERA FILA

Ya contamos que el director deportivo del Inter, Dario Baccin, estuvo en el Brianteo para presenciar el Monza-Fiorentina y que el Inter está ahora mismo en primera fila por el delantero centro portugués. Pero, en Italia, el Inter no es el único club que tiene a Varela en el punto de mira para los próximos mercados de fichajes, primero en enero y después en verano. También están en la pugna Juventus y Napoli, ambos en busca de refuerzos y de más pólvora para sus respectivos ataques.

JUVENTUS Y NAPOLI

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Fabrizio Romano repasa la situación: «El Monza fichó a Varela por entre 2 y 3 millones de euros. El Benfica tiene derecho a igualar una oferta por él, pero no una opción de recompra. No puede pagar una cantidad para recuperarlo, pero, si otro equipo presenta una oferta al Monza, el club portugués tiene cinco días para igualarla. De lo contrario, recibiría el 20% de la plusvalía de una futura venta. Pero, aunque el Benfica igualase la oferta, tendría que llegar a un acuerdo con Varela: no volvería automáticamente», recoge TuttoJuve.com.

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«Hay mucho movimiento por él y muchos equipos interesados. El Inter va a verlo por cuarta vez, con Dario Baccin y Simone Lo Schiavo, continúa Romano. Napoli y Juve llevan tiempo tras él. El Napoli se ha reunido varias veces con sus agentes, con quienes mantiene una relación muy buena. Manna fichó de la misma agencia a Rafa Marin y Alisson Santos. La Juve también ha mantenido contactos por Varela. El Monza puede venderlo en enero: es una posibilidad muy real. Con una oferta de entre 30 y 35 millones, la operación podría cerrarse ya en enero. El Inter ha tomado nota, pero sostiene que tiene cuatro delanteros y, por ahora, lo considera una inversión para el verano: Napoli y Juve tienen más urgencia de cara a enero».

CUENTAS Y JUEGO LIMPIO FINANCIERO

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También Gianluca Di Marzio analiza la situación de Varela en el mercado: «El Monza sabe perfectamente que este es el momento de sacar el máximo partido al capital deportivo y económico del que dispone. Por eso, no descartará estudiar seriamente una venta por una cantidad importante, de modo que esos ingresos, que podrían ser de 25 a 30 millones o incluso más, sirvan para fichar a varios jugadores, como hizo este verano, y seguir mejorando la plantilla».

«El Inter sigue de cerca a Varela; también están el Arsenal y el Barcelona, añade Di Marzio, según informa TuttoJuve.com. Hay clubes que tienen más necesidad de fichar al jugador ahora, y hablamos de Juventus y Napoli, pero también son los dos clubes que deben cumplir más restricciones, tanto por sus cuentas como por el juego limpio financiero. Por tanto, señala TuttoJuve.com, difícilmente podrán plantear la negociación con el pago inmediato de una cantidad tan importante. Esta semana habrá una reunión entre los agentes de Varela y el Monza para poner sobre la mesa los equipos que lo quieren».